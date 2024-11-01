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Взлюбленный Леси Никитюк раскрыл правду об их отношениях

Элина Чигис
1 ноября 2024, 18:50обновлено 1 ноября, 19:22
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Дмитрий Бабчук поделился новой фотографией с Лесей Никитюк.
Леся Никитюк
Леся Никитюк показалась с любимым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Парень Никитюк показал их новое фото
  • Дмитрий рассказал сколько длятся их отношения

Возлюбленный украинской известной ведущей Леси Никитюк, которая долгое время скрывала свою личную жизнь, военнослужащий Дмитрий Бабчук решил поделиться редким фото.

На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал соответствующее фото, на кадре возлюбленные показались в автомобиле.

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Пара нежно целовалась и сделала селфи.

Также подписчики Дмитрия поинтересовались сколько времени они с ведущей находятся в отношениях. Возлюбленный звезды отметил, что "такое ощущение, как вся жизнь" вместе с Лесей.

Леся Никитюк со своим избранником
Леся Никитюк со своим избранником / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

Кто такая Леся Никитюк?

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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Как сообщил Главред, композитора Константина Меладзе и его брата певца Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ. Глава ФПБК страны-террориста РФ Виталий Бородин заявил, что у Меладзе нет четкой позиции насчет вторжения РФ в Украину.

А также на сольном концерте в Москве Ани Лорак перепутала куплеты в песне, что стало настоящим позором, ведь профессиональные артисты такого не допускают. Предательница утверждает, что она была очень растрогана от преданности жителей страны-оккупанта, поэтому и не сдержала эмоций.

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