Взлюбленный Леси Никитюк раскрыл правду об их отношениях

Вы узнаете:
- Парень Никитюк показал их новое фото
- Дмитрий рассказал сколько длятся их отношения
Возлюбленный украинской известной ведущей Леси Никитюк, которая долгое время скрывала свою личную жизнь, военнослужащий Дмитрий Бабчук решил поделиться редким фото.
На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал соответствующее фото, на кадре возлюбленные показались в автомобиле.
Пара нежно целовалась и сделала селфи.
Также подписчики Дмитрия поинтересовались сколько времени они с ведущей находятся в отношениях. Возлюбленный звезды отметил, что "такое ощущение, как вся жизнь" вместе с Лесей.
Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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