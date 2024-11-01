Взлюбленный Леси Никитюк раскрыл правду об их отношениях

Дмитрий Бабчук поделился новой фотографией с Лесей Никитюк.

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Леся Никитюк показалась с любимым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

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Парень Никитюк показал их новое фото

Дмитрий рассказал сколько длятся их отношения

Возлюбленный украинской известной ведущей Леси Никитюк, которая долгое время скрывала свою личную жизнь, военнослужащий Дмитрий Бабчук решил поделиться редким фото.

На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал соответствующее фото, на кадре возлюбленные показались в автомобиле.

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Пара нежно целовалась и сделала селфи.

Также подписчики Дмитрия поинтересовались сколько времени они с ведущей находятся в отношениях. Возлюбленный звезды отметил, что "такое ощущение, как вся жизнь" вместе с Лесей.

Леся Никитюк со своим избранником / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Бабчук

Леся Никитюк / инфографика: Главред

Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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