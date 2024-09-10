Мелисса, жена единственного сына путинистов Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архипа Глушко, будет ложиться на сложную операцию.
Как пишут пропагандистские СМИ, стриптизерша готовится к операции. "У Мелиссы есть одна большая проблема, о которой мы никогда не рассказывали, с этой проблемой она и приехала в большую Москву, чтобы ее решить. Ее ожидает очень серьезная операция — челюстная. В детстве она получила удар, после этого — проблема с челюстью", — поделилась путинистка Королева.
По словам самой танцовщицы, у нее челюсть расположена неправильно и перестала в какой-то момент развиваться, она растет не прямо, а наверх. "Будут срезать верхнюю челюсть, переставлять, срезать кости с ног, наращивать нижнюю челюсть", — шокировала признанием стриптизерша.
Кто такая Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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