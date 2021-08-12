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Спортсменка Ольга Харлан готовиться выиграть Танці з зірками 2021

12 августа 2021, 16:58

Украинская спортсменка Ольга Харлан приняла челлендж, и стала участнице 5 сезона Танці в з зірками 2021.

Ольга Харлан
Ольга Харлан / instagram.com/olgakharlan/

На 1+1 продолжается #танціззіркамиchallange. Недавно певица Евгения Власова решилась принять участие в шоу и передала челлендж Ольге Харлан - одной из самых титулованных украинских спортсменок, олимпийской чемпионке 2012 и 2016 годов, и призеру по фехтованию.

Сегодня спортсменка подтвердила свое участие в шоу, опубликовав видео в фотоблоге, в котором вспомнила самые яркие моменты своей жизни.

"Я считаю, что для меня участие в проектах будет идеальной возможностью, чтобы показать себя с другой стороны, потому что обычно мне трудно открыться. Зрители, которые будут смотреть Танці з зірками, узнают обо мне больше. Это невероятный опыт и хорошую физическую нагрузку. Уже не могу дождаться старта репетиций. Для меня это сверхважно. К тому же, я хочу познакомиться с миром шоу-бизнеса, я почти никого не знаю лично из артистов, поэтому имею хорошую возможность прикоснуться к этому особого действия, и увидеть все изнутри", - сказала Ольга Харлан.

Напомним, на шоу Танці з зірками 2021 принимают участие:

  • Певица Джамала,
  • Участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
  • Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая,
  • Украинский актер Алексей Суровцев,
  • Звезда Квартала Анастасия Оруджова,
  • Актер Лиги Смеха Иван Люленов,
  • Актер Константин Войтенко,
  • Фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай .

Принял вызов и Украины американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу. К судейскому состав также вошли любимые танцоры страны - прима-балерина Екатерина Повар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу Твой день Влад Яма.

Танці з зірками новости шоу бизнеса
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