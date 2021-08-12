Спортсменка Ольга Харлан готовиться выиграть Танці з зірками 2021

Ольга Харлан / instagram.com/olgakharlan/

На 1+1 продолжается #танціззіркамиchallange. Недавно певица Евгения Власова решилась принять участие в шоу и передала челлендж Ольге Харлан - одной из самых титулованных украинских спортсменок, олимпийской чемпионке 2012 и 2016 годов, и призеру по фехтованию.

Сегодня спортсменка подтвердила свое участие в шоу, опубликовав видео в фотоблоге, в котором вспомнила самые яркие моменты своей жизни.

"Я считаю, что для меня участие в проектах будет идеальной возможностью, чтобы показать себя с другой стороны, потому что обычно мне трудно открыться. Зрители, которые будут смотреть Танці з зірками, узнают обо мне больше. Это невероятный опыт и хорошую физическую нагрузку. Уже не могу дождаться старта репетиций. Для меня это сверхважно. К тому же, я хочу познакомиться с миром шоу-бизнеса, я почти никого не знаю лично из артистов, поэтому имею хорошую возможность прикоснуться к этому особого действия, и увидеть все изнутри", - сказала Ольга Харлан.

Напомним, на шоу Танці з зірками 2021 принимают участие:

Певица Джамала,

Участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая,

Украинский актер Алексей Суровцев,

Звезда Квартала Анастасия Оруджова,

Актер Лиги Смеха Иван Люленов,

Актер Константин Войтенко,

Фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай .

Принял вызов и Украины американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу. К судейскому состав также вошли любимые танцоры страны - прима-балерина Екатерина Повар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу Твой день Влад Яма.