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"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

Элина Чигис
11 октября 2024, 10:21
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Ани Лорак стоит приготовится к хейту в стране-оккупанте.
Ани Лорак
Ани Лорак задонатила для ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Уже не впервые появляется информация, что когда-то украинская певица Ани Лорак, а теперь предательница Украины, которая живет и работает в стране-террористе РФ, финансово помогает ВСУ.

На своей странице в соцсетях Лорак опубликовала фото из Венеции, куда она отправилась после помолвки со своим возлюбленным и в комментариях, кроме критики, конечно, появилось сообщение от украинского известного волонтера Сергея Стерненко.

"Спасибо за помощь и доверие! Будет использован с максимальной пользой!", - написал волонтер.

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Уже не впервые Сергей сообщает, что Лорак помогает ВСУ и в прошлый раз такая информация очень навредила предательнице, ей даже начали отменять концерты в стране-оккупанте.

Сергей Стерненко оставил комментарий под постом Ани Лорак
Сергей Стерненко оставил комментарий под постом Ани Лорак / фото: скрин instagram.com/anilorak/

Кто такая Ани Лорак?

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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