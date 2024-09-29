"Один муженек уже был": в РФ высмеяли помолвку предательницы Ани Лорак

Водонаева не поддерживает решение запроданки Лорак.

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Ани Лорак выходит замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Российский блоггер Алена Водонаева выступила против того, чтобы предательница Украины Ани Лорак выходила замуж за испанского массажиста Исаака Виджраку, который сделал ей предложение.

На своей странице в Telegram Водонаева высказала свое мнение на счет странного решения певицы.

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"Меня никто не спрашивал, но я против этого брака. Не для испанца наша дива цвела. Один муженек из Турции уже был", — отметила Алена.

Алена Водонаева отреагировала на выбор Ани Лорак / фото: скрин t.me/Avodonaeva

Напомним, роман пары начался уже после развода запроданки Лорак с украинским бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Также известно, что у Исаака есть двое детей от предыдущих отношений.

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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