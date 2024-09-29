"Один муженек уже был": в РФ высмеяли помолвку предательницы Ани Лорак

Российский блоггер Алена Водонаева выступила против того, чтобы предательница Украины Ани Лорак выходила замуж за испанского массажиста Исаака Виджраку, который сделал ей предложение.
На своей странице в Telegram Водонаева высказала свое мнение на счет странного решения певицы.
"Меня никто не спрашивал, но я против этого брака. Не для испанца наша дива цвела. Один муженек из Турции уже был", — отметила Алена.
Напомним, роман пары начался уже после развода запроданки Лорак с украинским бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Также известно, что у Исаака есть двое детей от предыдущих отношений.
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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