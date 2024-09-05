УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Непростые моменты": предательница Ани Лорак заныла из-за проблем с дочерью

Элина Чигис
5 сентября 2024, 21:29
72
Предательница призналась, что ей не так уж просто со своей дочерью.
Ани Лорак с дочерью, Исаак Виджраку
Ани Лорак удивила признанием о дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак рассказала о сложностях в отношениях с дочерью Софией.

Как рассказала запроданка в комментарии для росСМИ, у нее возникают трудности с дочерью от украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу.

видео дня

Предательница отметила, что ищет подход к ребенку, ведь у нее сейчас подростковый возраст.

"Подростковый возраст — это всегда сложный период, и у нас тоже были непростые моменты", — сказала Лорак.

Кто такая Ани Лорак?

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ани Лорак новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ может проиграть: Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении

РФ может проиграть: Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении

22:36 Украина
ВСУ остановили жесткое наступление РФ на "горячем" направлении - Сырский

ВСУ остановили жесткое наступление РФ на "горячем" направлении - Сырский

22:04 Украина
Появились хорошие новости: какими будут графики отключения света 6 сентября

Появились хорошие новости: какими будут графики отключения света 6 сентября

20:27 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание 7654

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание

Как избавиться от мышей: названы самые эффективные способы 2705

Как избавиться от мышей: названы самые эффективные способы

Лишь гений увидит кота в загадке за 5 секунд: самый лучший способ проверить внимательность 2650

Лишь гений увидит кота в загадке за 5 секунд: самый лучший способ проверить внимательность

Они очень спешат : офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск 2604

"Они очень спешат": офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск

Последние новости

22:36

РФ может проиграть: Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении

22:25

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских

22:13

Что значит "ні на шаг": почему многие заблуждаются относительно этого выраженияВидео

22:13

Вы неправильно заряжали iPhone: мужчина показал гениальный лайфхак: мужчина показал гениальный лайфхакВидео

22:04

ВСУ остановили жесткое наступление РФ на "горячем" направлении - Сырский

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
21:47

"Обделался": кум беглеца Влада Ямы рассказал о его возвращении в Украину

21:29

"Непростые моменты": предательница Ани Лорак заныла из-за проблем с дочерью

21:13

На Закарпатье сообщили о смерти мобилизованного в ТЦК: реакция омбудсмена

20:50

Что лучше всего привлекает деньги и успех: какой талисман обязательно должен быть дома

Реклама
20:27

Появились хорошие новости: какими будут графики отключения света 6 сентября

20:26

Путин до сих пор верит, что может победить Украину, но его ждут болезненные изменения - FT

20:22

СМИ раскрыли главный нюанс ядерной "вундерваффе" России

20:12

Удары по РФ: Стефанчук обсудил со спикером Джонсоном снятие ограничений

19:50

Ударит +12, ворвутся дожди и грозы: в каких областях будет штормовой ветер

19:30

Какие часы настоящие: только самый умный разгадает загадку за 8 секунд

19:12

Серьезное усиление: Зеленский оценил передачу Украине новой системы Patriot

19:10

Иран передает России баллистические ракеты?мнение

19:07

Мощное контрнаступление ВСУ: появились удивительные детали об освобождении территорий

19:02

790 "Шахедов" и 228 крылатых ракет: РФ в августе нанесла самые мощные удары по УкраинеВидео

18:54

В НАТО о ходе Курской операции: Украина "многого" достигла

Реклама
18:45

Почему нелогично снижать учетную ставку и какова причина упадка бизнеса в прифронтовых регионах: экономист указал на ошибку НБУ

18:23

Свеклу легко сохранить до весны: что положить рядом с ней

18:19

Спасти сына от редкой болезни: отец придумал собственное лекарство

18:08

Рада поддержала назначения новых министров. Кто они?

18:07

В Офисе генпрокурора прокомментировали информацию о "смерти Шуфрича"

17:50

Невосполнимая утрата: на фронте погиб сын известного писателя

17:48

Как быстро разморозить рыбу без микроволновой печи: повар раскрыл действенные методы

17:48

Будут идеальными не один год: 3 лучших способа, как и где лучше хранить сухофруктыВидео

17:35

Придут беды и несчастья: что нельзя мыть 6 сентября - приметы

17:26

Догадаются не все: почему нельзя носить серебро и золото вместе - неочевидные причиныВидео

17:16

Начало учебного года: эксперт рассказал, как вернуть режим сна ребенку

16:54

Украине подарили систему Patriot: президент Румынии обнародовал закон

16:34

Бывшего мужа Шеннен Доэрти арестовали в США

16:28

"Они очень спешат": офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск

16:20

Под завалами еще есть люди: в Полтаве возросло количество погибших и пострадавших от удара РФФото

16:16

Без РФ закончить войну сложно: Зеленский анонсировал план будущих переговоров

16:07

Верят в "мир" Путина: Австрия предложила площадку для переговоров Украины

16:06

Особенная дочь путинистки Милявской выгуляла бикини

15:55

Как подготовить огород к зиме осенью: что нужно сделать в сентябре

15:52

Рада назначила вице-премьеров: какие направления возглавят Кулеба и Стефанишина

Реклама
15:47

Всем известные кольца Сатурна исчезнут с планеты через несколько месяцев - что произошло

15:40

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание

15:26

В правительстве Британии хотят срочно "расшевелить" процесс создания спецтрибунала РФ

15:14

ВСУ могут пойти на Льгов и Курчатов: прогноз развития операции в Курской области

14:46

Ветки сливы будут ломится от плодов: что нужно сделать до наступления холодов

14:44

"Любая территория РФ - не в безопасности": главное из интервью Зеленского NBC News

14:40

Нет одного ответа: сеть охватили разногласия из-за трудного математического вопроса

14:23

Замена для Кулебы: что известно о новом главе украинского МИД Андрее Сибиге

14:05

Церковный праздник 6 сентября: что запрещено делать на Михайлово чудо

14:02

Трагедия в Полтаве: страшная ценаВидеоблоги

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять