Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак рассказала о сложностях в отношениях с дочерью Софией.
Как рассказала запроданка в комментарии для росСМИ, у нее возникают трудности с дочерью от украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу.
Предательница отметила, что ищет подход к ребенку, ведь у нее сейчас подростковый возраст.
"Подростковый возраст — это всегда сложный период, и у нас тоже были непростые моменты", — сказала Лорак.
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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