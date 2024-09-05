Предательница призналась, что ей не так уж просто со своей дочерью.

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Ани Лорак удивила признанием о дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак рассказала о сложностях в отношениях с дочерью Софией.

Как рассказала запроданка в комментарии для росСМИ, у нее возникают трудности с дочерью от украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу.

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Предательница отметила, что ищет подход к ребенку, ведь у нее сейчас подростковый возраст.

"Подростковый возраст — это всегда сложный период, и у нас тоже были непростые моменты", — сказала Лорак.

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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