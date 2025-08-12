Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Совсем не скрывает: подробности личной жизни беглеца Влада Ямы

Элина Чигис
12 августа 2025, 05:00
10
Влад Яма решил похвастаться.
Влад Яма, Лилиана Яма
Влад Яма - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Кратко:

  • Влад Яма празднует годовщину свадьбы
  • Что он написал

Украинский известный танцор и хореограф Влад Яма, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, вышел на связь в соцсетях.

На своей странице в Instagram Яма рассказал о семейном празднике.

видео дня

Беглец опубликовал черно-белое фото со своей женой Лилианой, на котором они позировали в эффектных шляпах.

"18 лет вместе. Люблю", – написал Яма.

Жена хореографа также прокомментировала публикацию.

"Как будто вчера это было, люблю тебя до Луны и обратно", – отметила Лилиана.

Лилиана Яма ответила на поздравление
Лилиана Яма ответила на поздравление / фото: скрин instagram.com, Влад Яма

Отношение тещи Влада Ямы к нему

Недавно Влад Яма опубликовал фото в честь дня своего рождения и на него ответила мама его жены, отметив, что он лучший зять.

"Любимые мои. Поздравляю с рождением Владика. Спасибо Любе и Коле за него, он – супермуж и суперзять", – отметила теща артиста.

Влад Яма
Влад Яма / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Влад Яма

Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Влад Яма новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры на Аляске: советник Трампа назвал три ключевых инструмента влияния на Путина

Переговоры на Аляске: советник Трампа назвал три ключевых инструмента влияния на Путина

01:53Политика
Ситуация на Добропольском направлении: в ОСУВ "Днепр" сделали важное заявление

Ситуация на Добропольском направлении: в ОСУВ "Днепр" сделали важное заявление

00:36Фронт
Командный пункт уничтожен: Генштаб раскрыл, какое высокое руководство РФ ликвидировали

Командный пункт уничтожен: Генштаб раскрыл, какое высокое руководство РФ ликвидировали

22:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

Китайский гороскоп на завтра 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

Китайский гороскоп на завтра 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастет

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастет

Последние новости

05:00

Совсем не скрывает: подробности личной жизни беглеца Влада Ямы

04:35

Почему нельзя говорить "госпіталізувати в лікарню": учитель объяснила ошибкуВидео

03:30

Личная обида может сыграть в пользу Украины: что будет, если Путин обманет Трампа

03:03

Везунчики судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, кому фортуна улыбается чаще всего

02:30

В Киеве новая вспышка коронавируса: как распознать симптомы штамма Stratus

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
01:53

Переговоры на Аляске: советник Трампа назвал три ключевых инструмента влияния на Путина

01:30

Дедушка может гордиться: Иванка Трамп показала внука-красавчика Дональда Трампа

00:36

Ситуация на Добропольском направлении: в ОСУВ "Днепр" сделали важное заявление

00:27

"Какие-то кризисы, недоразумения": Лилия Ребрик высказалась о проблемах с мужем

Реклама
00:14

"Эстафета передана": звезда "Гарри Поттера" отказался сниматься в ремейке

11 августа, понедельник
23:29

Секрет богатого урожая: как правильно выбрать сидераты для разных типов почвыВидео

23:14

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

22:45

Русский надо убрать из перечня языков, нуждающихся в защите - языковой омбудсмен

22:42

Как вывести желтые пятна с матраса за 5 минут: ИИ назвал ТОП-5 простых шагов

22:26

После девяти лет и пяти детей: Криштиану Роналду женится на возлюбленной

22:17

Командный пункт уничтожен: Генштаб раскрыл, какое высокое руководство РФ ликвидировали

22:12

"Шахтер" потерял очки, но нашел виновного: какой спорный эпизод вызвал скандал

21:48

Экологи бьют тревогу: разрушение Каховской дамбы обернулось новым бедствием

21:27

Киевстар, Vodafone и lifecell: самые выгодные тарифы для украинских пенсионеров

21:15

Россияне прорвали фронт в Донецкой области - DeepState

Реклама
21:09

Путин готовится не к прекращению огня, а к новым атакам – Зеленский

20:38

Рожденные под счастливой звездой: нумерологи назвали три месяца, приносящие удачу

20:30

"Ничего мы не получим": Подоляк оценил перспективы встречи Трампа и Путина

20:24

Как на самом деле делают чипсы: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:10

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

19:57

Маникюр на осень-2025: эксперты раскрыли 14 самых модных оттенков этого года

19:42

В РФ назревает бензиновый кризис: Bloomberg объяснило, что стало последней каплей

19:38

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали дату похолодания

19:26

Сколько РФ потратила миллиардов на удары по Украине: Forbes назвал колоссальную сумму

19:12

Почему 12 августа нельзя устраивать шумных вечеринок: какой церковный праздник

19:10

Встреча Зеленского и Путина и возвращение территорий: Трамп сделал ряд заявлений

19:10

Лавочка для РФ прикрывается: оккупанты бегут из одной области Украинымнение

19:05

Больше чем просто украшение: что на самом деле означала серьга в ухе казакаВидео

19:00

Как мгновенно прочистить дренаж в холодильнике: простой и очень быстрый способВидео

19:00

КАК "УКРЭНЕРГО", НКРЕКП И КОМАНДА ШУРМЫ ДОПУСТИЛИ МАСШТАБНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

19:00

Зеленский и Европа готовят звонок Трампу, Путин поставил новый ультиматум – Bloomberg

18:52

Украинцам анонсировали повышение минимальных зарплат: когда и на какую сумму

18:04

Почему Аляска принадлежала России: история, которую в РФ не хотели бы вспоминать

18:00

Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

17:54

Засор в сливе прочистится за минуту: ушлый сантехник раскрыл хитрый фокусВидео

Реклама
17:43

Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

17:40

Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

17:30

Почему нельзя проходить мимо церкви 12 августа: приметы, которые нельзя нарушать

17:17

Акции Rheinmetall выросли в 14 раз после начала войны в Украине - подробности

17:17

Минздрав обещает начислить 200 тыс грн медикам Украины: что известно о программе

17:08

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 летВидео

17:01

"Россияне снова нападут": в ВСУ сомневаются в окончании войны - The Independent

16:58

Банки больше не "взорвутся": точное время, когда переворачивать консервациюВидео

16:38

На звезду "Холостяка" напал насильник - в Сети жертву сделали виноватойВидео

16:11

Зеленский созвонился с премьером Индии Моди: первые детали разговора

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять