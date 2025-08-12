Совсем не скрывает: подробности личной жизни беглеца Влада Ямы

Влад Яма решил похвастаться.

Влад Яма - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Кратко:

Влад Яма празднует годовщину свадьбы

Что он написал

Украинский известный танцор и хореограф Влад Яма, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, вышел на связь в соцсетях.

На своей странице в Instagram Яма рассказал о семейном празднике.

Беглец опубликовал черно-белое фото со своей женой Лилианой, на котором они позировали в эффектных шляпах.

"18 лет вместе. Люблю", – написал Яма.

Жена хореографа также прокомментировала публикацию.

"Как будто вчера это было, люблю тебя до Луны и обратно", – отметила Лилиана.

Лилиана Яма ответила на поздравление / фото: скрин instagram.com, Влад Яма

Отношение тещи Влада Ямы к нему

Недавно Влад Яма опубликовал фото в честь дня своего рождения и на него ответила мама его жены, отметив, что он лучший зять.

"Любимые мои. Поздравляю с рождением Владика. Спасибо Любе и Коле за него, он – супермуж и суперзять", – отметила теща артиста.

Влад Яма / инфографика: Главред

Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

О персоне: Влад Яма Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

