Совсем не скрывает: подробности личной жизни беглеца Влада Ямы

Кратко:
- Влад Яма празднует годовщину свадьбы
- Что он написал
Украинский известный танцор и хореограф Влад Яма, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, вышел на связь в соцсетях.
На своей странице в Instagram Яма рассказал о семейном празднике.
Беглец опубликовал черно-белое фото со своей женой Лилианой, на котором они позировали в эффектных шляпах.
"18 лет вместе. Люблю", – написал Яма.
Жена хореографа также прокомментировала публикацию.
"Как будто вчера это было, люблю тебя до Луны и обратно", – отметила Лилиана.
Отношение тещи Влада Ямы к нему
Недавно Влад Яма опубликовал фото в честь дня своего рождения и на него ответила мама его жены, отметив, что он лучший зять.
"Любимые мои. Поздравляю с рождением Владика. Спасибо Любе и Коле за него, он – супермуж и суперзять", – отметила теща артиста.
Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
О персоне: Влад Яма
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
