Состояние тяжелое: популярный российский певец оказался на больничной койке

Российский певец Николай Носков оказался в больнице и находится в состоянии средней тяжести.
Певец, который несколько лет назад уже перенес два инсульта и сейчас лежит в больнице с осложнениями после вируса. По данным пропагандистских СМИ, певец попал в больницу с пневмонией на фоне вируса.
Музыкант самостоятельно обратился в больницу из-за обострения хронической обструктивной болезни лёгких. Врачи диагностировали у певца правостороннюю пневмонию и приняли решение госпитализировать его.
Состояние Носкова оценивается как средне-тяжелое.
Кто такой Николай Носков?
Николай Иванович Носков (род. 12 января 1956, Гжатск, Гжатский район, Смоленская область, РСФСР, СССР) — советский и российский музыкант, певец, композитор. Бывший солист группы Gorky Park, сообщает "Википедия".
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Напомним, ранее Украинская бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова, которая состоит в отношениях с певцом Виктором Павликом уже больше 8 лет, сообщила новость, которая касается здоровья певца.
Ранее также певец Николай Басков, который поддерживает военное вторжение России в Украину, неожиданно признался в своей мужской несостоятельности.
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