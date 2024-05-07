Состояние тяжелое: популярный российский певец оказался на больничной койке

Николай Носков болеет уже длительное время и сейчас находится в больнице.

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Николай Носков находится в больнице / Фото Российская газета, Pixabay

Российский певец Николай Носков оказался в больнице и находится в состоянии средней тяжести.

Певец, который несколько лет назад уже перенес два инсульта и сейчас лежит в больнице с осложнениями после вируса. По данным пропагандистских СМИ, певец попал в больницу с пневмонией на фоне вируса.

Музыкант самостоятельно обратился в больницу из-за обострения хронической обструктивной болезни лёгких. Врачи диагностировали у певца правостороннюю пневмонию и приняли решение госпитализировать его.

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Состояние Носкова оценивается как средне-тяжелое.

Кто такой Николай Носков? Николай Иванович Носков (род. 12 января 1956, Гжатск, Гжатский район, Смоленская область, РСФСР, СССР) — советский и российский музыкант, певец, композитор. Бывший солист группы Gorky Park, сообщает "Википедия".

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Напомним, ранее Украинская бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова, которая состоит в отношениях с певцом Виктором Павликом уже больше 8 лет, сообщила новость, которая касается здоровья певца.

Ранее также певец Николай Басков, который поддерживает военное вторжение России в Украину, неожиданно признался в своей мужской несостоятельности.

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