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Умер звезда "Титаника" и "Властелина колец" Бернард Хилл

Анна Подгорная
5 мая 2024, 19:04обновлено 5 мая, 19:36
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Кинолегенды не стало за несколько часов до важной премьеры.
Умер Бернард Хилл
Умер Бернард Хилл - Теоден и капитан Титаника скончался в 79 лет / коллаж: Главред, фото: pexels.com, Скриншот из фильма Титаник

Утром 5 мая в возрасте 79 лет скончался Бернард Хилл - британский актер кино и телевидения. Об этом ВВС сообщил агент артиста Лу Коулсон.

Хилла не стала за не сколько часов до премьеры нового сезона сериала "Ночные вызовы", который должен был стать его триумфальным возвращением на телевидение после почти десятилетнего перерыва.

Линдси Солт, директор BBC Drama, отдала актеру дань уважения: "Бернард Хилл оставил след на всех экранах, и его продолжительная карьера, наполненная знаковыми и замечательными ролями, является свидетельством его невероятного таланта". Причина смерти актера не разглашается.

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Бернард Хилл за свою жизнь сыграл более 130 ролей. Самыми знаковыми являются Йоссер Хьюз в сериале "Парни из Блэкстаффа", капитан Титаника Эдвард Джон Смит в фильме "Титаник" и король Теоден в кинотрилогии Питера Джексона "Властелин колец".

Хилл - обладатель своеобразного рекорда. Он является единственным актером, который снялся в двух из трех фильмов-рекордсменов по количеству полученных "Оскаров".

Про фильм "Титаник"

Титаник - американская эпическая романтическая драма и фильм-катастрофа 1997 года режиссёра Джеймса Кэмерона, в котором показана гибель легендарного лайнера "Титаник". Герои фильма, будучи представителями разных социальных слоев, влюбились друг в друга на борту лайнера, совершавшего свой первый и последний рейс через Атлантический океан в 1912 году.

В 1998 году "Титаник" был выдвинут на соискание кинопремии "Оскар" в 14 номинациях, и получил 11 из них, включая награду "Лучший фильм" 1997 года. Картина стала рекордсменом по числу полученных наград "Оскар" наряду с такими фильмами, как "Бен-Гур" (1959) и "Властелин колец: Возвращение короля" (2003), сообщает Википедия.

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Ранее умер популярный украинский актер Виктор Раду - артист театра и кино скончался в возрасте 67 лет. Искусству он посвятил 40 лет своей жизни. Кроме активной театральной работы он снялся в более чем 30 фильмах и сериалах.

Также актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев был найден мертвым у себя в квартире. Активная карьера в кино у артиста началась совсем недавно и закончилась по трагической случайности слишком быстро.

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