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- Предательница Анна Седокова лежит в больнице
- Певица в тяжелом состоянии
Певица Анна Седокова, которая предала Украину и живет в стране-оккупанте РФ, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как сообщают российские пропагандисты, Седокова будет в больнице еще минимум неделю. Агент предательницы отметила, что Анна под постоянным наблюдением врачей.
"Состояние тяжелое. Неделю она точно пробудет в больнице", - призналась представительница артистки.
Отметим, Седокова попала в больницу после смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы, который покончил жизнь самоубийством. После трагического события поклонники начали обвинять Анну, что это она его довела до суицида.
Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.
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А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.
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Кто такая Анна Седокова?
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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