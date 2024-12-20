Анна Седокова пока останется в больнице.

https://stars.glavred.info/sostoyanie-tyazheloe-chto-sluchilos-s-annoy-sedokovoy-posle-smerti-byvshego-muzha-10623833.html Ссылка скопирована

Анна Седокова - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова

Вы узнаете:

Предательница Анна Седокова лежит в больнице

Певица в тяжелом состоянии

Певица Анна Седокова, которая предала Украину и живет в стране-оккупанте РФ, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщают российские пропагандисты, Седокова будет в больнице еще минимум неделю. Агент предательницы отметила, что Анна под постоянным наблюдением врачей.

видео дня

"Состояние тяжелое. Неделю она точно пробудет в больнице", - призналась представительница артистки.

Отметим, Седокова попала в больницу после смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы, который покончил жизнь самоубийством. После трагического события поклонники начали обвинять Анну, что это она его довела до суицида.

Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

ad

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Анна Седокова? Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред