Певица Седокова не просто предательница, а и любительница богатых мужчин.

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Анна Седокова выбирает деньги / коллаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Предательница Украины, недалекая и посредственная певица Анна Седокова, оказывается, больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

Как написали пропагандистские СМИ, о поведении и желаниях Седоков написал ее муж-баскетболист Янис Тимма. На своей странице в Instagram, он сделал странное признание.

"Не верю ни одному твоему слову. Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует. Я бы очень хотел многое сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. Пусть будет так, будто я сдался", — заявил 32-летний спортсмен.

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Муж Седоковой жалуется на певицу / Фото Стархит

Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъём". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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Напомним, ранее бывшая подруга Анны Седоковой и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник рассказала о неизлечимой болезни певицыукраинского происхождения, которая молчит о войне и жестоком нападении России на Украину.

До этого Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Украине, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

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