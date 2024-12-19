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"Кто-то погибнет": отец бывшего мужа Седоковой сделал заявление о певице

Элина Чигис
19 декабря 2024, 08:19
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Отец баскетболиста с презрением высказался о Седоковой.
Янис Тимма, Анна Седокова
Похороны Яниса Тиммы пройдут в Риге / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова

Кратко:

  • Транспортировка тела Яниса Тиммы обойдется в крупную сумму
  • Отец баскетболиста не хочет связываться с предательницей Седоковой

Отец бывшего мужа предательницы Украины Анны СедоковойЯниса Тиммы, который покончил жизнь самоубийством, Райтис Тимма сообщил, что уже собрана необходимая сумма на транспортировку тела из Москвы в Ригу и похороны.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, у семьи баскетболиста есть необходимые 45 тысяч евро.

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Также Райтис отметил, что он не связывался с Седоковой, ведь и раньше не общался с ней.

"А то кто-то погибнет", - сказал отец спортсмена.

Но известно, что предательница связывалась с сестрой бывшего мужа по поводу похорон.

Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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