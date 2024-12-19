Кратко:
- Транспортировка тела Яниса Тиммы обойдется в крупную сумму
- Отец баскетболиста не хочет связываться с предательницей Седоковой
Отец бывшего мужа предательницы Украины Анны Седоковой – Яниса Тиммы, который покончил жизнь самоубийством, Райтис Тимма сообщил, что уже собрана необходимая сумма на транспортировку тела из Москвы в Ригу и похороны.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, у семьи баскетболиста есть необходимые 45 тысяч евро.
Также Райтис отметил, что он не связывался с Седоковой, ведь и раньше не общался с ней.
"А то кто-то погибнет", - сказал отец спортсмена.
Но известно, что предательница связывалась с сестрой бывшего мужа по поводу похорон.
Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.
А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.
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Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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