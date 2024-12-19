Отец баскетболиста с презрением высказался о Седоковой.

https://stars.glavred.info/kto-to-pogibnet-otec-byvshego-muzha-sedokovoy-sdelal-zayavlenie-o-pevice-10623572.html Ссылка скопирована

Похороны Яниса Тиммы пройдут в Риге / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова

Кратко:

Транспортировка тела Яниса Тиммы обойдется в крупную сумму

Отец баскетболиста не хочет связываться с предательницей Седоковой

Отец бывшего мужа предательницы Украины Анны Седоковой – Яниса Тиммы, который покончил жизнь самоубийством, Райтис Тимма сообщил, что уже собрана необходимая сумма на транспортировку тела из Москвы в Ригу и похороны.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, у семьи баскетболиста есть необходимые 45 тысяч евро.

видео дня

Также Райтис отметил, что он не связывался с Седоковой, ведь и раньше не общался с ней.

"А то кто-то погибнет", - сказал отец спортсмена.

Но известно, что предательница связывалась с сестрой бывшего мужа по поводу похорон.

Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред