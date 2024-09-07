Анна Седокова и Янис Тимма больше не муж и жена.

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Анна Седокова новости - Анна Седокова развелась с Янисом Тиммой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Личная жизнь певицы Анны Седоковой - "хроническая" драма: мужья и любовники сменяются один за другим, щедро одаривая артистку темами для слезливых постов в социальных сетях и примитивных песенок, которыми она пытается удержаться в шоу-бизнесе. Ситуации стала немного лучше в 2020 году, когда у Седоковой завязался роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Эти отношения для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

Сегодня Анна подтвердила, что она и Янис больше не вместе - это первый раз, когда певица открыто заговорила про развод. Она опубликовала в своем блоге в Instagram видео бэкстейджа фотосессии, и порассуждала о расставании с третьим мужем.

видео дня

"Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю вы видите перемены во мне и внешние и внутренние. Да они есть. "Жизнь - это либо дерзкое приключение, либо ничего. Держаться лицом к переменам и вести себя как свободные духи перед судьбой - непобедимая сила". ... Нежно напоминаю, что это моя жизнь, мое тело и мое дело. А также мои ошибки, которые исправлять исключительно мне", - написала Анна Седокова.

Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъём". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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