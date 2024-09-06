Российские пропагандистские СМИ сообщают о том, что отец певца-путиниста, который поддерживает кровавую политику террориста Путина Филиппа Киркорова Бедрос, оказался в больнице в тяжелом состоянии.
Как сообщает телеграмм-канал Mash, cостояние Бедроса Киркорова резко ухудшилось. Отцу путиниста, который "вошел не в ту дверь" провели операцию, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Кто такой Бедрос Киркоров?
Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.
Сообщается, что украинофоб Киркоров обратился за помощью 31 августа — сказал врачам, что у него болит сердце. Медики приехали к нему домой и госпитализировали. В больнице Бедроса обследовали и решили провести операцию для проверки кардиостимулятора. Его престарелому певцу установили в прошлом году, когда диагностировали у него ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.
Сейчас Киркоров находится в люксовой палате со всем возможным медоборудованием, в том числе для оказания экстренной помощи.
В 2021-м мужчина перенёс коронавирус. В начале декабря того же года был госпитализирован с пневмотораксом.
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Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что путинисту и украинофобу Бедросу Киркорову грозит тюремный срок за просроченные автомобильные штрафы.
Ранее стало известно, что Филипп Киркоров нашел новую подругу. Ей стала Марго Овсянникова, экс-участница "Дома-2" и блогер. Девушка родом из Макеевки и ее страница в Инстаграм переполнена снимками и видео с Киркоровым.
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