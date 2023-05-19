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Солистка Hardkiss и Loreen спели по-очереди для фанатов хит-победитель "Евровидения" Tattoo

Дмитрий Видоменко
19 мая 2023, 18:40 обновлено 19 мая, 18:40
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Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина увлекла проницательным дуэтом с победительницей Евровидения 2023 Loreen на ее хит Tattoo.
Юлия Санина, Loreen
Юлия Санина и Loreen / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Шведская певица Loreen (уже двукратная победительница песенного конкурса "Евровидение") решила устроить небольшой сюприз для фанатов и предложила им спеть вместе с ней ее недавний победный хит Tattoo.

Певица записала в TikTok фрагмент видео, в котором спела часть куплета. А другую часть куплета предложила исполнить фанатам.

"Привет друзья, это я, Loreen, я хочу, чтобы мы спели дуэтом. Готовы ли вы?" – сказала артистка.

видео дня

Интересно, что одно из первых собралась спеть победный хит "Евровидения-2023" выразила одна из ведущих этого конкурса и солистка украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина. И в TikTok тоже опубликовала короткое видео, в котором вместе с Loreen спела Tattoo.

Поклонники Саниной очень обрадовались этому неожиданному и своеобразному дуэту, а потом сразу засыпали певицу комплиментами.

"Голос Юлии придаст каждой песне драйв и дополнительный шарм", "Для меня, что-нибудь в исполнении Юли звучит лучше оригинала", "Ваши голоса так прекрасно звучат вместе ? Надо делать фит", ‒ написали они.

@the_hardkiss#дует з @Eurovision #Eurovision2023#thehardkiss#loreen#juliasanina♬ original sound - Eurovision

Напомним, в 2012 году Loreen в первый раз выиграла конкурс "Евровидение" с песней Euphoria. В 2023 году она второй раз пошла на конкурс с песней "Tattoo", которая победила на "Melodifestivalen" и возглавила чарт Sverigetopplistan. И снова одержала победу.

К слову, финал Евровидения-2023 открывали победители прошлого года - украинская группа Kalush Orchestra. Они исполнили новую версию победной "Стефании", в создании которой им помогла будущая королева Великобритании - ныне принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Другие новости:

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