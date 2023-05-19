Солистка Hardkiss и Loreen спели по-очереди для фанатов хит-победитель "Евровидения" Tattoo

Шведская певица Loreen (уже двукратная победительница песенного конкурса "Евровидение") решила устроить небольшой сюприз для фанатов и предложила им спеть вместе с ней ее недавний победный хит Tattoo.
Певица записала в TikTok фрагмент видео, в котором спела часть куплета. А другую часть куплета предложила исполнить фанатам.
"Привет друзья, это я, Loreen, я хочу, чтобы мы спели дуэтом. Готовы ли вы?" – сказала артистка.
Интересно, что одно из первых собралась спеть победный хит "Евровидения-2023" выразила одна из ведущих этого конкурса и солистка украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина. И в TikTok тоже опубликовала короткое видео, в котором вместе с Loreen спела Tattoo.
Поклонники Саниной очень обрадовались этому неожиданному и своеобразному дуэту, а потом сразу засыпали певицу комплиментами.
"Голос Юлии придаст каждой песне драйв и дополнительный шарм", "Для меня, что-нибудь в исполнении Юли звучит лучше оригинала", "Ваши голоса так прекрасно звучат вместе ? Надо делать фит", ‒ написали они.
@the_hardkiss#дует з @Eurovision #Eurovision2023#thehardkiss#loreen#juliasanina♬ original sound - Eurovision
Напомним, в 2012 году Loreen в первый раз выиграла конкурс "Евровидение" с песней Euphoria. В 2023 году она второй раз пошла на конкурс с песней "Tattoo", которая победила на "Melodifestivalen" и возглавила чарт Sverigetopplistan. И снова одержала победу.
К слову, финал Евровидения-2023 открывали победители прошлого года - украинская группа Kalush Orchestra. Они исполнили новую версию победной "Стефании", в создании которой им помогла будущая королева Великобритании - ныне принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.
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