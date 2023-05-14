Скандал с плагиатом, потрепанный вид и когти: каким было выступление Loreen на Евровидении-2023

Победитель Евровидения, шведская певица Лорин, вызвала у зрителей противоречивые чувства.

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Loreen победила на Евровидении во второй раз / instagram.com/eurovision, instagram.com/loreenofficial

Шведская певица Loreen завоевала победу на Евровидении-2023 песней Tattoo. Ее результат в турнирной таблице составлял 583 балла. Выступление артистки было необычным и побило несколько исторических рекордов Евровидения.

Так Швеция, наравне с Ирландией, благодаря Лорин стала страной, которая побеждала на этом музыкальном конкурсе наибольшее количество раз. К тому же сама Лорин за 67-летнюю историю Евровидения стала первой женщиной, которая одержала победу дважды - она уже имеет Хрустальный микрофон за викторию в 2012 году с песней Euphoria", которая надолго закрепилась в мировых хит-парадах, и даже в наши дни остается популярной.

Выступление Лорин на Евровидении в 2023 году сопровождалось скандалом - многие ценители музыки после того, как шведка представила конкурсную песню, стали обвинять ее, что Tattoo является плагиатом на песню украинской певицы Мики Ньтон "В плену". Правда, этот вопрос очень быстро замяли.

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О чем песня Loreen - Tattoo?

Победоносная для Лорин песня посвящена любви, которая сталкивается с трудностями: лирическая героиня сожалеет, что ей приходится расставаться с возлюбленным, но она знает, что рано или поздно они смогут быть вместе, ведь "он навсегда с ней, как тату".

Выступление Loreen на Евровидении-2023 было ярким, но без излишнего эпатажа - артистка появлялась на сцене в узком пространстве между двумя сияющими плитами в футуристическом облегающем комбинезоне бежевого цвета с прозрачными вставками, босиком и распущенными волосами. Особое внимание зрителей привлекли руки певицы - с длинными темными когтями и пальцами, украшенными мехенди (роспись хной, которую совершают в Индии и арабских странах на теле невесты перед свадьбой в качестве оберега - прим. реактора).

Смотрите выступление победителя Евровидения-2023 - певицы Loreen с песней Tattoo из Швеции:

Напомним, финал Евровидения-2023 открывали победители прошлого года - украинская группа Kalush Orchestra. Они исполнили новую версию победной "Стефании", в создании которой им помогла будущая королева Великобритании.

Также Суспільний мовник в начале финала Евровидения представил 5 украинских звезд, отобранных путем голосования для исполнения роли национального жюри.

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