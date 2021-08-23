Солистка Go-A в бикини похвалилась идеальными формами в бассейне

Екатерина Павленко / УНИАН

Украинская певица Катерина Павленко в перерывах между концертами ко Дню Независимости успела провести часок- другой в бассейне и расслабиться. Певица опубликовала фото с надувной косаткой Анджелой, которую они с группой используют во время концертов, и произвела фурор.

Девушка уделила внимание Анджеле в своих сториз, и даже показала, где Анжела находится во время концерта. Но когда Катя в бикини снялась с Анжелой в бассейне, все внимание публики переключилось на нее. Певица в кадре оседлала игрушку и продемонстрировала стройное тело в черном бикини, лифчик которого и вовсе сделан в виде сеточки.

"Я и Анжела", - подписала фото Катя.

Катерина Павленко / instagram.com/monokatee/

Несмотря на рекламу Анжелы, внимание поклонников все же захватила Катя.

"Яка Анжела, коли там така файна Катерина", "Анжела супер, але її закриває світло від зірки", "Зараз половина фд хоче бути Анжелою", "Ух, хоч на фото вода, але це суцільний вогонь! Крутезні!", "Я влюблена в эту женщину…", "Она невероятная", - пишут в комментариях.

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