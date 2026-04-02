Солист ТіК признался, планирует ли возвращаться в ВСУ

Кратко:
- Виктор Бронюк служил в теробороне
- Артист высказался о своей работе сейчас
В начале полномасштабной войны украинский певец и лидер группы ТіК Виктор Бронюк вступил в Территориальную оборону Винницы - в 171-м батальон 120-й бригады ТрО. Затем он пополнил ряды ВСУ.
Со службы Бронюк уволился через год и два месяца после ее начала по семейным обстоятельствам - артист был вынужден ухаживать за отцом-инвалидом после инсульта. Сейчас Виктор возглавляет благотворительный фонд "Подольская община", который помогает украинским воинам.
Однако вопрос военной службы остался для музыканта открытым. Об этом он рассказал в комментарии для РБК-Украина. Виктор Бронюк поддерживает контакт с побратимами, но пока делает акцент на волонтерстве. "Не поверите буквально вчера предлагали друзья с которыми я вместе служил, присоединиться. Ну пока что работаем там, где можно, на волонтерском направлении. Проблемы же никуда не делись, а наоборот - увеличились", - отмечает он.
О персоне: Виктор Бронюк
Виктор Владимирович Бронюк (род. 24 марта 1979, с. Соколова, Хмельницкий район, Винницкая область) - украинский музыкант, лидер группы ТиК, сообщает "Википедия". За 19 лет существования группы выпустил 5 студийных альбомов. Занимается благотворительностью.
