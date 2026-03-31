Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Я ему сказала": известная певица призналась в любви покойному Лесику Турко

Анна Подгорная
31 марта 2026, 23:33обновлено 1 апреля, 00:11
Наталья Бучинская раскрыла, какую роль он сыграл в ее судьбе.
Наталья Бучинская сейчас - что певица рассказала о Лесике Турко

Читайте больше:

Украинская певица и Народная артистка Украины Наталья Бучинская поделилась трогательными воспоминаниями об Олеге Лесике Турко, который умер в ноябре 2025 года. В беседе с РБК-Украина она призналась, что в юности была влюблена в коллегу, который в последствии стал ее близким другом.

Годами позже Бучинская рассказала Лесику о своих чувствах. "Лесик Турко - это моя первая любовь. Я ему это сказала. Он также был так неожиданно приятно и удивлен", - вспоминает Наталья.

видео дня

Также певица отметила, что Турко в начале ее карьеры стал ее вдохновителем - он научил ее верить в себя и четко следовать выбранному пути. "(Он сказал) Наталья, пусть ты и не стала лауреатом на этом конкурсе, но ты знаешь, что у тебя есть все для того, чтобы стать хорошей артисткой. Надо просто работать и верить в себя". Я настолько запомнила эти слова, что через год приехала и первое место завоевала. Поэтому, видите, Лесик Турко в моей жизни сыграл очень важную роль. Он поверил в меня", - поделилась Наталья Бучинская.

О персоне: Лесик

Лесик (Олег Турко) — украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинул группу DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта. После этого начал сольную карьеру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Лесик новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
23:20Мир
22:13Украина
21:50Мир
Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Обезьянам - свидания, Козлам - удовольствия

Последние новости

00:57

31 марта, вторник
23:57

23:39

23:33

23:20

23:12

23:03

22:57

22:46

22:13

21:50

21:48

21:47

21:01

21:01

20:48

20:46

20:33

20:08

20:00

19:35

19:35

19:26

19:23

19:10

18:54

18:53

18:50

18:48

18:43

18:35

18:20

18:01

17:54

17:41

17:36

17:34

17:27

17:21

17:20

16:54

16:52

16:51

16:46

16:37

16:28

16:13

16:11

15:55

15:50

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять