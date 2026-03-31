"Я ему сказала": известная певица призналась в любви покойному Лесику Турко

Украинская певица и Народная артистка Украины Наталья Бучинская поделилась трогательными воспоминаниями об Олеге Лесике Турко, который умер в ноябре 2025 года. В беседе с РБК-Украина она призналась, что в юности была влюблена в коллегу, который в последствии стал ее близким другом.
Годами позже Бучинская рассказала Лесику о своих чувствах. "Лесик Турко - это моя первая любовь. Я ему это сказала. Он также был так неожиданно приятно и удивлен", - вспоминает Наталья.
Также певица отметила, что Турко в начале ее карьеры стал ее вдохновителем - он научил ее верить в себя и четко следовать выбранному пути. "(Он сказал) Наталья, пусть ты и не стала лауреатом на этом конкурсе, но ты знаешь, что у тебя есть все для того, чтобы стать хорошей артисткой. Надо просто работать и верить в себя". Я настолько запомнила эти слова, что через год приехала и первое место завоевала. Поэтому, видите, Лесик Турко в моей жизни сыграл очень важную роль. Он поверил в меня", - поделилась Наталья Бучинская.
О персоне: Лесик
Лесик (Олег Турко) — украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинул группу DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта. После этого начал сольную карьеру.
