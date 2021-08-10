Солист группы Чай вдвоем подал в суд на Монеточку за плагиат - у певицы ответили

Монеточка / instagram.com/monetochkaliska/

В конце июля экс-солист Чай вдвоем Стас Костюшкин подал в суд на певицу Монеточку за нарушение авторских прав на песню "Женщина, я не танцую", которую певица переделала в "Мама, я не зигую".

Как сообщает телеграм-канал Звездач, экс-солист Чая вдвоем требует от молодой исполнительницы 900 тысяч рублей. Адвокат Стаса Костюшкина Роман Лалаян рассказал изданию, что Монеточка до сих пор не ответила на претензии музыканта.

"Ответа от ответчика - нет. Нет никаких писем, ничего. Мы знаем, что она получила все наши документы. А то, что приедут или не приедут - мы не знаем. Предложения первичные их мы не приняли. Менеджмент ее предложил, по-моему, 100 толи 200 долларов за песню. Мы готовы отстаивать свои права в суде", - заявил Роман Лалаян.

А вот директор Монеточки отказался от комментариев и отшутился от издания.

"Ну, вот посмотрим, как будут в этот день ощущения, как звезды сложатся", - иронично ответил Максим.

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Песню девушка несколько раз исполняла на концертах, но ситуация сложная - скандал тянется уже не один год, и пока что певицу не смогли "поймать" на плагиате.

Сравните сами - исполнение Стаса Костюшкина и Монеточки.