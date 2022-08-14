"София Михайловна уже бабка": украинский продюсер Владимир Бебешко рассказал, чем занимается Ротару

Продюсер с гордостью вспомнил о сотрудничестве с певицей.
Украинский звукорежиссер и музыкальный продюсер Владимир Бебешко хоть и не любит кичиться своими достижениям, но оказал огромное влияние на развитие украинского шоу-бизнеса.
Среди бесчисленного количества звезд, с которыми он сотрудничал, оказалась и София Ротару, с которой он записывал один из альбомов музыкальной легенды.
Недавно Бебешко принял участие в шоу Культурна Оборона, где в прямом эфире давал интервью украинским стендап-комикам. Зная о творческом прошлом, которое объединяло Ротару и продюсера, у Бебешко спросили, знает ли он, чем сейчас занимается певица.
Он дал на этот вопрос максимально уклончивый и дипломатический ответ: сперва поправил интервьюеров, которые назвали ее просто по имени и фамилии, затем - заговорил о пенсии.
"София Михайловна Ротару, попрошу! Она уже бабка. Я записывал с ней альбом целый. Сейчас она на пенсии, наверное. А пенсия у нее... Там такая пенсия! Вам бы такую пенсию, вы бы здесь не сидели и не парились", - отшутился Бебешко.
К слову, Владимир Бебешко младше Софию Ротару всего на 9 лет - в сентябре ему исполнится 66. И себя дедом он отнюдь не считает.
Напомним, певица София Ротару впервые открыто высказалась по поводу войны России против Украины. Артистка призналась, что помогает украинским защитникам и их семьям.
Кроме того, после неудачной попытки незаконно пересечь украинскую границу во время войны, внук Ротару намекнул, что уже не в стране - Анатолий запостил фото из Франции.
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