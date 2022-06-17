Как сейчас выглядит звезда 90-х - 73-летний певец Левко Дурко

Левко Дурко - как выглядит сейчас звезда 90-х / facebook.com/bebesko

Украинский певец Левко Дурко (Леонтий Бебешко) сегодня отмечает День рождения. Шоумену и Заслуженному артисту Украины исполнилось 73 года.

Об это сообщает украинский продюсер, звукорежиссер и младший брат артиста Владимир Бебешко на своей странице в Facebook. Он опубликовал свежее фото Леонтия Владимировича.

На снимке исполнитель известных песен "Їду в Югославію", "Ноу, ноу проблем" и "Моя бабця" позирует в бордовой футболке с желто-синим изображением Украины и таких же шортах. В руках Дурко держит воздушный шарик и бутылку крепкого алкоголя.

"Левко - Дурко 73! То мало чи багато?" - подписал снимок Владимир Бебешко.

В комментариях поклонники творчества именитых братьев уверяют - для такой культовой, как Левко Дурко, личности 73 года - только начало. Также артисту желают долгая лета и крепкого здоровья.

Левко Дурко - как выглядит сейчас звезда 90-х / facebook.com/bebesko

В конце февраля Левко Дурко рассказал о своей жизни вне сцены в шоу ЖВЛ:

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Ранее Оля Полякова раскрыла правду об исчезновении Олега Винника, которому в последнее время активно приписывают побег из Украины во время войны.

Также популярный юморист Евгений Кошевой рассказал свою позицию насчет того, собирается ли он идти на фронт в составе ВСУ.

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