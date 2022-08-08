Пропагандисты РФ донимали Ротару в ее 75-й день рождения: сын певицы рассказал детали

София Ротару с сыном / instagram.com/ruslan_yevdokymenko/

Сын певицы Софии Ротару рассказал, что свои 75 лет звезда встретила с плохим настроением из-за войны в Украине.

Руслан Евдокименко, присутствовавший на праздновании юбилея матери, в телефонном разговоре с пропагандистами "КП" поделился, что седьмого августа за столом звучали тосты "за мир".

Сын исполнительницы не очень охотно отвечал на вопросы московского издания.

"Самочувствие более-менее. Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас. Здесь больше никаких комментариев", – сказал Руслан Евдокименко.

На вопрос, присылают ли свои поздравления известной певице друзья и коллеги из Москвы, сын артистки ответил: "Я не спрашивал откуда. Со всего мира ей звонят. Москву я не выделял бы. Друзья звонят, друзей имеет по всему миру".

Пропагандист поинтересовался, отвечает ли София Михайловна на звонки, на что получил одобрительный ответ, однако на вопрос, хочет ли она разговаривать с российскими псевдожурналистами, услышал – "нет".

После этого Руслан Евдокименко раскрыл, что юбилей певица встретила в семейном кругу, а за столом звучали тосты "за мир". Далее он оборвал диалог.

Напомним, певица София Ротару впервые открыто высказалась по поводу войны России против Украины. Певица призналась, что помогает украинским защитникам и их семьям.

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