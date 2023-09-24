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"SMSками скидывались на убийства детей: путинист-звезда "Антикиллера" выдал бред в эфире

Дмитрий Видоменко
24 сентября 2023, 10:33 обновлено 24 сентября, 11:10
Украинский и российский актер родом из Винницы Сергей Векслер, до 2021 года снимавшийся на Родине, как оказалось, яростно поддерживает войну.
Векслер
Сергей Векслер стал еще одним ярым артистом-путинистом / коллаж Главред, скриншоты из видео

Актер из страны-агрессора РФ (родом из Винницы) Сергей Векслер давно, еще с 2014 года, поддерживал оккупацию Донбасса и Крыма (но это не мешало ему до 2021 года сниматься в Украине в сериалах). И теперь он стал одним из многих кремлевских подпевал, которые озвучивают пропагандистский бред в эфире передачи матерого пропагандиста Бориса Корчевникова.

Актер рассказал, что поддерживает Россию с 2014 года, а украинцев и граждан страны-террористки считает одним народом. По словам Векслера, он родился в СССР и не примирился с его распадом.

По мнению звезды низкопробного боевика "Антикиллер", СССР прекратил свое существование, потому что во время "лихих 90-х" Россия пыталась бороться с криминалом и прекратила контролировать соседей – украинцев, которые в это время "под влиянием Запада" планировали провозгласить независимость.

видео дня

Но на этом Векслер не остановился и утверждал, что украинцы "повязаны кровью", потому что 8 лет "SMSками скидывались на убийства детей на Донетчине".

Вояжи артистов-путинистов на Донбасс

Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

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