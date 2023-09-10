"Неповторимо": путинист Дюжев в неадеквате с перекошенным лицом на Донбассе выдал пропаганду

Путинист Дмитрий Дюжев съездил в оккупированный Донбасс. И там вызвал отвращение у пользователей Сети своей речью и мимикой, с которой говорил.

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Дмитрий Дюжев давно известен своей пропутинской позицией / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известный российский актер-путинист (звезда некогда популярного в нулевых бандитского сериала "Бригада") Дмитрий Дюжев приехал в оккупированный Донбасс – для участия в пропагандистском концерте.

Мероприятие проходило в Донецкой области в мемориальном комплексе "Саур-Могила". Причем Дюжев даже дал небольшую интервью пропагандистам. В котором и выдал полный набор кремлевско-пропагандистских штампов.

"Это героизм в степени гениальности. Неповторимо. Это пример всему миру, как надо, как можно любить свою Родину полной душой, полной грудью. И ждать, приближать ежедневно победу. Победу, которая будет к радости огромной территории самой большой страны в мире", – явно бредил актер.

Ситуацию осложняло то, что Дюжев явно не контролировал свою мимику, постоянно гримасничал – и так, что его пользователи Сети заподозрили в, скажем так, измененном состоянии сознания.

Вояжи артистов-путинистов на Донбасс

Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

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