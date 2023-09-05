Потолстели и постарели: как изменились звезды-путинисты российского сериала 'Универ'

Российские звезды сериала практически также, как и остальные "хорошие русские" поддерживают нападение России на Украину.

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Звезд "Универа" время не пощадило. Коллаж Главред, фото скриншот, Звездная пыль

Звезды российского молодежного сериала "Универ", которые практически в полном составе поддержали военное вторжение России в Украину, показались на публичном мероприятии, вышли в свет.

Как сообщили российские Телеграмм-каналы, в частности пропагандистский канал "Звездная пыль", звезды появились на российском комедийном шоу. Все они выглядят далеко не как студенты, а скорее как престарелые и полные офисные работники.

На фото - постаревшие звезды сериала:

видео дня

"Универ" уже не тот. Скриншот телеграмм-канала звезда

Путиниста Кожевникова, сыгравшая Аллу, работает на пополнение редеющего российского генофонд и собирается рожать уже четвертого ребенка.

Отметим, что особенно цинично по отношению к войне и Украине ведет себя актер, который в сериале сыграл недалекого боксера Кузю - Виталий Гогунский.

Ранее он выдал очередную бредятину по поводу войны. В частности, на своей странице в Instagram он решил порассуждать по поводу дружбы, а также тех людей, которые больше не хотят видеть его в Украине. На вопрос одного из подписчиков, остались ли у него друзья в Украине, Кузя из "Универа" ответил, что у него друзья остались, а вот он для украинцев больше не друг.

Ранее Виталий Гогунский, выдал на пропагандистском телеканале "Россия 1" порцию бреда и выдумок о Революции Достоинства 2014 года.

Как утверждается, на Майдане митингующим в чай подмешивали наркотики –чтобы якобы разъярить их и вдохновить на борьбу.

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