Путинистка Кожевникова не устает пополнять мающий генофонд российского террористического государства.

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Мария Кожевникова ждет ребенка / Коллаж Главред, Фото Instagram/mkozhevnikova

Российская актриса, депутат террористической государственной думы, звезда недалекого сериала "Универ" Мария Кожевникова снова беременна.

Актриса cобралась родить четвертого ребенка. "Делюсь с Вами самым заветным даже многие друзья и знакомые не знают", - написала она на своей странице в Instagram.

Как оказалось, воспитывающая троих сыновей актриса, ждет четвертого ребенка. Судя по размеру живота, 38-летняя актриса находится на приличном сроке беременности. Правда, пока она не стала озвучивать ни дату родов, ни пол будущего россиянина.

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Отметим, что ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, недавно в интервью заявила, что президент Украины "хочет убить ее детей". Такое заявление она сделала пропагандисту Борису Корчевникову.

Ранее также стало известно о том, что в Израиле украинские активисты смогли добиться отмены пропутинского театра "Ленком".

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