Российская актриса, депутат террористической государственной думы, звезда недалекого сериала "Универ" Мария Кожевникова снова беременна.
Актриса cобралась родить четвертого ребенка. "Делюсь с Вами самым заветным даже многие друзья и знакомые не знают", - написала она на своей странице в Instagram.
Как оказалось, воспитывающая троих сыновей актриса, ждет четвертого ребенка. Судя по размеру живота, 38-летняя актриса находится на приличном сроке беременности. Правда, пока она не стала озвучивать ни дату родов, ни пол будущего россиянина.
Отметим, что ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, недавно в интервью заявила, что президент Украины "хочет убить ее детей". Такое заявление она сделала пропагандисту Борису Корчевникову.
Ранее также стало известно о том, что в Израиле украинские активисты смогли добиться отмены пропутинского театра "Ленком".
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