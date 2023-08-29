УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

В Израиле добились отмены гастролей российского театра "Ленком"

Алена Кюпели
29 августа 2023, 13:03 обновлено 29 августа, 13:09
6
Теперь пропутинские артисты будут гастролировать по России.
Ленкому не рады во всем мире
Ленкому не рады во всем мире / Коллаж Главред, фото Известия, Ленком

В Израиле украинские активисты смогли добиться отмены пропутинского театра "Ленком".

Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава общественной организации "Свободный Израиль" Екатерина Купчик.

"Спасибо огромное всем. Редакторам и журналистам ну русском и иврите. Тем, кто писал письма. Отправлял имейлы. Кто звонил. Кто подписывал петицию. Актерам, которые отказались молчать. Общественным активистам. Неравнодушным людям. Кто пересылал родственника и друзьям. Ничего бы этого не было без вас, тем более в считаные дни. Вау. Горжусь, снимаю шляпу и мечтаю скорее выпить на мир в Украине, ибо я устала… "Ленком" идёт за русским кораблем", - написала она.

видео дня

Кстати, одна из актрис "Ленкома" - звезда "Сватов" Олеся Железняк, которая активно поддерживает террориста-Путина, его нападение на мирную Украину и убийства мирных украинцев. Она также обливает помоями своих коллег по цеху из Украины и дословно цитирует кремлевскую методичку.

Кроме того, этот театр считается пропутинской организацией и все актеры, соответственно, являются пособниками терроризма.

Известно, что в петиции, которую создали граждане Израиля, сообщалось: "Мы, противники российского терроризма и сторонники Украины, категорически против выступления театра "Ленком" на нашей земле. Это актеры и режиссер, поощряющие фашизм, русское правительство и войну в Украине. Люди, делавшие заявления в пользу Путина, налогоплательщики в России и доноры вооружений и техники для русской армии".

Напомним, что благодаря украинскому консулу в Анталии, а также сильной позиции украинского сообщества в Турции, удалось отменить концерт Лорак в городе Анталии. Музыкальный театр, в котором Лорак анонсировала свое выступление, отменил его.

Напомним, ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, недавно в интервью заявила, что президент Украины "хочет убить ее детей". Такое заявление она сделала пропагандисту Борису Корчевникову.

Так, по словам путинистки, она не понимает, что произошло с Зеленским и отчего же он так изменился. "Я даже не знаю, какая метаморфоза должна произойти с человеком, правда, не знаю… Значит, это было. Даже иногда мысленно спрашиваю: "Володя, неужели ты так ненавидел меня до такой степени, что хочешь убить моих детей?!" - спрашивает Железняк у президента Украины, вместо того, чтобы обратиться к оголтелому Путину и спросить его, почему он убивает украинских детей.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ани Лорак новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Гороскоп на сентябрь-2023 для всех знаков: Влад Росс назвал неудачников и счастливчиков

Гороскоп на сентябрь-2023 для всех знаков: Влад Росс назвал неудачников и счастливчиков

12:35 Эксклюзивы
ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают

ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают

12:29 Украина
Встреча Эрдогана с Путиным: турецкие СМИ раскрыли детали и назвали дату

Встреча Эрдогана с Путиным: турецкие СМИ раскрыли детали и назвали дату

11:30 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:03

В Израиле добились отмены гастролей российского театра "Ленком"

12:36

Только место в погребе занимает: что можно сделать из старого варенья

12:35

Гороскоп на сентябрь-2023 для всех знаков: Влад Росс назвал неудачников и счастливчиковЭксклюзив

12:29

ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают

12:25

Авто для ВСУ: Favbet Foundation передал на донецкий фронт очередной внедорожник

Путин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - ЯковенкоПутин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - Яковенко
12:20

"С ядерно-космической смехдержавой за деньги играть отказались": в Сети издеваются над сборной России

12:12

"Он очень любил сок": в Киеве прощаются с летчиком "Джусом", погибшим в авиакатастрофеФотоВидео

12:04

"Ягодицы показать, что ли": Алексей Панин на коленях пополз к российской границе

11:47

Чего боятся мошки в доме: лучшие способы избавиться от назойливых насекомых

Реклама
11:30

Встреча Эрдогана с Путиным: турецкие СМИ раскрыли детали и назвали дату

11:22

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Весам - шанс, Стрельцам - перемены, Скорпионам - кражаВидео

11:21

"Пусть делает донат – и может уезжать": Скрипка отличился высказыванием по поводу мобилизации

11:01

"Больно прикасаться к лицу": Санта Димопулос показала серьёзные проблемы с лицом

10:51

Как быстро вывести пятно от тонального крема: три простых и дешевых способа

10:44

Тест по картинке: оптическая иллюзия покажет, есть ли у вас чувство юмора

10:35

Бунт ЧВК Вагнера: эксперт РФ назвал сообщников Пригожина в ФСБ и ГенштабеВидео

10:17

В Украине начались проверки переселенцев: кому могут отменить социальные выплаты

10:17

На это есть пять причин: Подоляк пояснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы

09:39

F-16 для Украины: эксперты назвали достоинства и важные недостатки истребителей

09:38

ВСУ мощно потрепали оккупантов: пошли вперед и закрепляются на двух направлениях

Реклама
09:33

В сентябре Кремль проведет учения войск ОДКБ: в ВСУ оценили угрозу

09:27

На каких дровах нельзя жарить шашлык: 2 породы, которые точно испортят блюдо

08:59

"Рома, извини, у меня самолет": Хлывнюк высмеял вокалиста "Зверей", который пел для оккупантов

08:55

Гороскоп на завтра 30 августа 2023: Львам - проблемы с зарплатой, Весам - болезнь

08:49

Пойдет ли Россия зимой в атакумнение

08:47

Нигде не нужна: униженная в России Лорак сбежала из страны

08:32

В Украине пенсии будут забирать иначе: что придумали в Раде

08:24

"Будет ужасное количество смертей": в Bloomberg дали мрачный прогноз об окончании войны в Украине

07:27

День памяти защитников Украины 29 августа: что произошло в этот день

07:20

Зеленский и премьер Японии Кишида проведут переговоры: о чем будут говорить

06:48

Осенью РФ может использовать для ударов по Украине новую тактику - ISW

06:28

Почему в Украине не любят турецкую экономическую модель?мнение

05:43

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Ракам - травма, Львам - соблазны, Девам - властьВидео

05:00

Почему нельзя дарить икону и что значит, если она упала: очень старые приметы

04:30

Сногсшибательная оптическая иллюзия: только мудрец заметит скрытое число за 3 секунды

04:00

Нашли на полу без сознания: Адель стало плохо во время концерта

03:30

Армия РФ не способна на масштабные действия осенью и зимой – ЯковенкоВидео

03:00

Сногсшибательные романы и спонтанные браки: астролог удивил прогнозом на сентябрьВидео

02:30

Популяризатор украинского языка назвал аж 48 благозвучных синонимов к слову "бити"

02:15

"Пушечное мясо": российский оппозиционер раскрыл планы Путина на новую мобилизациюВидео

Реклама
01:30

Для чего замораживают кефир: неожиданный ответ просто убьет наповал

28 августа, понедельник
23:55

РФ влупила "Ураганами" по частным домам в Торецке: подробности коварной атаки

23:48

Какой на самом деле рост у Путина и как он это скрывает: от каблуков до фотошопа

23:41

Как сейчас выглядит ведьма Уиллоу из сериала "Баффи - истребительница вампиров"

23:21

"Никаких шансов свергнуть Путина не существует": оппозиционер удивил подробностямиВидео

22:50

"Украинские земли станут российскими": кандидат в президенты США сделал скандальное заявление

22:43

Зомби: в сети высмеяли Надежду Кадышеву за её страшный вид

22:16

"Можем уничтожать все российское": у Зеленского сообщили о консенсусе с партнерами

22:14

Белорусские военные напали на польских пограничников

22:10

"Потомки великой России": Папа Римский цинично призвал россиян "шагать вперед с этим"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять