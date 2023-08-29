В Израиле добились отмены гастролей российского театра "Ленком"

Теперь пропутинские артисты будут гастролировать по России.

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Ленкому не рады во всем мире / Коллаж Главред, фото Известия, Ленком

В Израиле украинские активисты смогли добиться отмены пропутинского театра "Ленком".

Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава общественной организации "Свободный Израиль" Екатерина Купчик.

"Спасибо огромное всем. Редакторам и журналистам ну русском и иврите. Тем, кто писал письма. Отправлял имейлы. Кто звонил. Кто подписывал петицию. Актерам, которые отказались молчать. Общественным активистам. Неравнодушным людям. Кто пересылал родственника и друзьям. Ничего бы этого не было без вас, тем более в считаные дни. Вау. Горжусь, снимаю шляпу и мечтаю скорее выпить на мир в Украине, ибо я устала… "Ленком" идёт за русским кораблем", - написала она.

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Кстати, одна из актрис "Ленкома" - звезда "Сватов" Олеся Железняк, которая активно поддерживает террориста-Путина, его нападение на мирную Украину и убийства мирных украинцев. Она также обливает помоями своих коллег по цеху из Украины и дословно цитирует кремлевскую методичку.

Кроме того, этот театр считается пропутинской организацией и все актеры, соответственно, являются пособниками терроризма.

Известно, что в петиции, которую создали граждане Израиля, сообщалось: "Мы, противники российского терроризма и сторонники Украины, категорически против выступления театра "Ленком" на нашей земле. Это актеры и режиссер, поощряющие фашизм, русское правительство и войну в Украине. Люди, делавшие заявления в пользу Путина, налогоплательщики в России и доноры вооружений и техники для русской армии".

Напомним, что благодаря украинскому консулу в Анталии, а также сильной позиции украинского сообщества в Турции, удалось отменить концерт Лорак в городе Анталии. Музыкальный театр, в котором Лорак анонсировала свое выступление, отменил его.

Напомним, ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, недавно в интервью заявила, что президент Украины "хочет убить ее детей". Такое заявление она сделала пропагандисту Борису Корчевникову.

Так, по словам путинистки, она не понимает, что произошло с Зеленским и отчего же он так изменился. "Я даже не знаю, какая метаморфоза должна произойти с человеком, правда, не знаю… Значит, это было. Даже иногда мысленно спрашиваю: "Володя, неужели ты так ненавидел меня до такой степени, что хочешь убить моих детей?!" - спрашивает Железняк у президента Украины, вместо того, чтобы обратиться к оголтелому Путину и спросить его, почему он убивает украинских детей.

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