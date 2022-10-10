"Богохульство, воровство, разврат": Киркоров и Корчевников устроили разборки из-за войны в Украине

Киркоров и Корчевников устроили разборки из-за войны в Украине / скриншот

Российский пропагандист Борис Корчевников и певец Филипп Киркоров устроили заочную перепалку.

На днях артиста, который поддерживает войну в Украине, Корчевников обвинил во взрыве Крымского моста. Он считает, что неудачи у российской армии начались после... богохульства Киркорова.

"В книге святого Николая Сербского "Война и Библия" все досконально об этом сказано. Святитель Николай, в причинах неудач и проигрышей на войне, на первое место поставил — богохульство. Потом уже — воровство, разврат и прочее", - выдал Корчеников, осуждая пляски Киркорова с крестом.

Ответить пропагандисту решил адвокат Киркорова Александр Добровинский.

"Филипп Киркоров не собирается подавать в суд на Бориса Корчевникова и не держит на него зла. Если будет необходимо, я могу устроить им встречу, чтобы лично все обсудить и решить", - заявил юрист.

Напомним, ранее домработница Люся, которая более 20 лет работала на Филиппа Киркорова, решила рассказать подробности личной жизни певца.

Женщина призналась, что ее бывший босс (она уже 2 года не работает у Киркорова) - однолюб, но мог связать свою жизнь со многими знаменитостями.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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