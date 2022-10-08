Филиппа Киркорова сделали виновным во взрывах на Крымском мосту / скриншот

Взрыв на Крымском мосту наделал шума во всем мире. Поиски виновного в России зашли так далеко, что подозрение упало на Филиппа Киркорова.

Пропагандист Борис Корчевников в своем Telegram-канале опубликовал письмо одного из своих знакомых, который связал произошедшее с танцами на кресте, которые несколько месяцев назад устроил Киркоров.

По мнению автора послания, Бог наказывает Россию за богохульство, которое позволяют себе известные личности.

"Проплясал Филипп на кресте, и началось. Буквально на следующий день в Давыдовом броде было сожжено большое скопление нашей техники. А дальше пошло и пошло. Сегодня — Крымский мост. В книге святого Николая Сербского „Война и Библия" всё досконально об этом сказано. В причинах неудач и проигрышей он на первое место поставил богохульство. Почему у нас решили, что подобное пройдёт безнаказанно?!", - возмутился автор опуса.

Сам Борис Корчевников с этим комментарием согласился.

Взрыв на Крымском мосту

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Позже источники рассказали украинским изданиям, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. А в самом СБУ сделали неоднозначный намек на свою причастность к подрыву.

В Минобороны Украины прокомментировали подрыв моста, написав, что он на пару с уже потопленным крейсером "Москва" был печально известным символом российской власти в украинском Крыму. Этого символа теперь нет. А в Офисе президента заявили, что Крымский мост является лишь началом, и что всё незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

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