Украинский актер из "Универа" высказал очередной бред по поводу жестокой войны РФ в Украине

Виталий Гогунский / vesti-ukr.com

Виталий Гогунский, актер-комик (родом из Кременчуга Полтавской области), известный по главной роли в низкопробном русском юмористическом сериале "Универ", выдал очередную бредятину по поводу войны.

В частности, на своей странице в Instagram он решил порассуждать по поводу дружбы, а также тех людей, которые больше не хотят видеть его в Украине.

На вопрос одного из подписчиков, остались ли у него друзья в Украине, Кузя из "Универа" ответил, что у него друзья остались, а вот он для украинцев больше не друг.

"Ну вы понимаете, да. Надеюсь, что это помутнение рассудка (жестокое и кровопролитное нападение России на Украину - авт.) и они снова станут друзями", - надеется "путинист", который никогда больше не сможет ступить на украинскую землю.