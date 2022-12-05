Смотрел на российских звезд с отвращением: Александр Рева появился на съемках в РФ

Александр Рева / Instagram

Донеччанин по происхождению, российский комик Александр Рева появился в Москве на съемках новогоднего контента для пропагандистских телеканалов.

Между тем, по информации российских СМИ, Рева стоял в стороне от российских артистов, которые призывали убивать мирных украинцев, а теперь собираются устраивать праздничную вакханалию в новогоднюю ночь, а также с презрением смотрел на них. Говорят также, что у него совершенно не было настроения и он "портил настроение" желающим отмечать россиянам.

Рева, который после начала войны в Украине выехал в Испанию, по слухам, не поддерживает войну, а также убийства мирных украинцев россиянами. Более того, Рева даже перестал общаться со своими родителями, которые несмотря на свое украинское происхождение, поддержали оккупантов.

Отметим, что отец артиста Владимир Рева, который по прежнему живет в украинском Донецке, рассказал, что поссорился с сыном и оскорбил его из-за того, что артист не поддерживает войну в Украине и убийства мирных граждан Россией.

"Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко - мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против "спецоперации" в Украине", - говорит отец.

Напомним, ранее мать артиста высказала свою позицию относительно жестокого нападения России на Украину.

Как рассказала она в интервью, ее бывший муж и отец Реввы бросил ее, когда Александру и его сестре-двойняшке было по 4 месяца.

"Мне очень сложно было в жизни. Бывший муж не платил алименты, никогда не помогал. Я сама поднимала детей, работая на трех работах. И с концертами ездила. Была на БАМе, в Норильске в мороз под 40 градусов выступала. Я все выдержала. И верю, что наша страна обязательно победит. И мой сын так воспитан. Мы давно россияне. Низкий поклон городу Донецку, где мы все родились. Мой папа, дедушка Саши, был композитор, профессор Донецкой консерватории. Его именем названа улица в Донецке. Но в первую очередь надо уважать ту страну, в которой живешь. Уверяю, мой сын любит Россию. Саша никогда не плюнет в то место, где он состоялся", - говорит женщина.

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