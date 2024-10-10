Смерть Майкла Джексона - при чем здесь P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе

Громкий скандал вокруг рэпера P. Diddy и его белых вечеринок спровоцировал новые теории о причинах смерти Майкла Джексона. В сети считают, что P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе могли убрать конкурента.
В сети уже есть масса роликов на эту тему, а также фанаты поп-короля предположили, что он жив, а свою смерть инсценировал.
Самой нашумевшей версией является та, по которой P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе устранили Майкла Джексона, чтобы продвигать карьеру Бейонсе, поэтому и убрали конкурента. В качестве "доказательства" приводятся тексты песен, в частности трек J. Cole "She Knows", где якобы содержатся намеки на эти события.
"Покойся с миром, Aaliyah, Почивай с миром, Left Eye, Майкл Джексон, увидимся, как только я умру", – идется в песне.
Отметим, Aaliyah, Left Eye и Майкл Джексон якобы имели тесную связь с P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе и посещали знаменитые "белые вечеринки" и все три звезды умерли 25 числа.
Также появилось невероятное количество слухов о том, что Майкл Джексон все же жив. Поклонники приводят ряд аргументов: финансовые проблемы Джексона и его возможное желание избежать долгов, ведь у певца было более 500 миллионов долларов долгов.
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Вспомнили и о том, что якобы был найден дневник Джексона с планами инсценировки смерти, а также пропали записи с камер наблюдения. Что интересно, гроб легенды был закрыт во время похорон.
@bart.simpsons_ Michael Jackson has been spotted, is he still alive? #creepy#scary#michaeljackson#alive#fy#fyp#foryou#food#foyoupage♬ original sound - SIMPSON
И хотя эти теории не имеют никаких точных доказательств, видно, что влияние Майкла Джексона на поп-культуру остается таким же сильным, как и раньше.
Кто такой Майкл Джексон?
Майкл Джексон - американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель. По данным Википедии, он один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т. д.) составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.
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