УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Сын Майкла Джексона вступил в войну со своей бабушкой

Алена Кюпели
21 марта 2024, 13:45
Дети Майкла Джексона разбираются с судами, в связи с наследством своего звездного отца.
Сын Майкла Джексона судится с бабушкой
Сын Майкла Джексона судится с бабушкой / Коллаж Главред, фото Pixabay, Instagram/bigijacksonfans

Сын великого певца и артиста Майкла Джексона Бланкет "Биджи" Джексон подал юридические документы, пытаясь запретить собственной бабушке Кэтрин использовать средства из наследства для длительной судебной тяжбы с наследственными исполнителями.

22-летний Биги Джексон подал документы в суд в начале этой недели, сообщает The Daily mail. Это последняя глава в судебной тяжбе за имущество Джексона, спустя почти 15 лет после его смерти 25 июня 2009 года.

Согласно юридическим документам, Бланкет и его бабушка были на одной стороне, заявляя о своем несогласии с потенциальной продажей каталогов Майкла Джексона. Но Бланкет не участвовал в последующей апелляции Кэтрин на окончательное решение суда, позволяющее исполнителям приступить к изучению дальнейших вариантов продажи.

видео дня

Кто такой Майкл Джексон

Майкл Джексон - американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель. По данным Википедии, он один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т. д.) составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

Адвокаты Бланкета заявили суду, что он считает, что апелляция не будет успешной, и не хочет оплачивать дорогостоящие юридические счета.

Напомним, ранее бывший охранник легендарного артиста Майкла Джексона Мэтт Фидесс рассказал о своем многолетнем опыте работы со звездой и немного приоткрыл завесу тайны, связанную с носом артиста.

Ранее в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Майкл Джексон новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Наступление РФ замедлилось: в британской разведке оценили ход боев на Донетчине

Наступление РФ замедлилось: в британской разведке оценили ход боев на Донетчине

14:43 Украина
Шольц согласится на передачу Украине ракет "Taurus": в Бундестаге сделали заявление

Шольц согласится на передачу Украине ракет "Taurus": в Бундестаге сделали заявлениеновости компании

12:24 Мир
"Выглядит странно": у Зеленского сделали жесткое заявление о действиях ЕС - что известно

"Выглядит странно": у Зеленского сделали жесткое заявление о действиях ЕС - что известно

11:32 Политика
Все главные новости

Популярное

Тело 51-летней украинки нашли только сейчас: новые детали дерзкого убийства в ФРГ 8345

Тело 51-летней украинки нашли только сейчас: новые детали дерзкого убийства в ФРГ

В России подтвердили удар по Энгельсу : есть поврежденные Ту и двухсотые 5394

В России подтвердили удар по "Энгельсу": есть поврежденные Ту и "двухсотые"

Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие 3816

Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие

Родные горюют! Невыразимая потеря : в Сети прощаются с Вячеславом Узелковым 3616

"Родные горюют! Невыразимая потеря": в Сети прощаются с Вячеславом Узелковым

Последние новости

14:43

Наступление РФ замедлилось: в британской разведке оценили ход боев на Донетчине

14:33

Певица рассказала, как "садист" Путин почти покалечил 14-летнюю девочку

14:22

Тепло в домах украинцев исчезнет раньше: в "Нафтогазе" назвали причину

14:19

Итоги просто фантастической акции "Полдень за Путина"мнение

14:05

Больше 10000 грн: кто из ВПЛ может получить новые выплаты от ООН

Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшиеРакетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие
14:03

Чем полить землю, чтобы не росли сорняки: раствор, который поможет огородникам

13:45

Сын Майкла Джексона вступил в войну со своей бабушкой

13:23

200 тысяч грн пенсии: кто в Украине получает гигантские деньги

13:16

Откуда у росийских добровольцев оружие: ответ бойца легиона "Свобода России"

Реклама
12:57

Лунный посевной календарь на апрель 2024 года: что и когда сажать

12:50

"Дикая семейка!": Ребрик показала, как ее с третьей дочкой из роддома встречалиФото

12:49

Чего боится тля, как огня: средство, которое поможет избавиться от вредителяВидео

12:45

Украинцам отменят субсидии: кого коснется

12:44

Филипп Киркоров бросил невесту и закрутил роман с эскортницей

12:24

Шольц согласится на передачу Украине ракет "Taurus": в Бундестаге сделали заявление новости компании

12:11

Надя Дорофеева показала, как спасала детей мужа во время обстрела Киева

11:58

Венгрия будет блокировать конфискацию замороженных активов РФ в пользу Украины – DW

11:32

"Выглядит странно": у Зеленского сделали жесткое заявление о действиях ЕС - что известно

11:24

"Была у ребенка паника": пострадавшие киевляне рассказали о ракетном ударе РФ

11:06

Китайский гороскоп на завтра 22 марта: Собакам – ссоры дома, Обезьянам - разочарования

Реклама
11:06

"Они хотели прорвать воздушную оборону Киева": эксперт прокомментировал атаку РФ

10:47

РФ планирует переход через Днепр на правый берег Херсонщины: в ISW раскрыли детали

10:46

Французские хозяйки закапывают чайные пакетики рядом с цветами: зачем так делать

10:45

"Работали по всей стране": в ВСУ назвали особенность ракетной атаки РФ

10:42

Остап Ступка рассказал, уволили ли его из театра после "пьяного" киевского ДТПВидео

10:28

"Регулярно такой террор": Зеленский прокомментировал обстрел Киева РФ

10:13

Соня Морозюк впервые рассказала, как бросила Романа Гринкевича

10:04

Раньше чем ожидалось: в Раде рассказали, когда рассмотрят закон о мобилизации

09:57

Как заточить секатор: самый простой, но очень хороший способВидео

09:47

Атака будет раньше, чем думают: РФ готовится к большой войне с НАТО - ISW

09:38

Саммит ЕС не согласует покупку оружия Украины за счет российских денег - Reuters

09:32

Новый православный календарь на апрель 2024: даты всех праздников

08:50

Повредили дома и транспорт, есть пострадавшие: детали удара РФ по Киевщине

08:34

Удар РФ по Киеву: пострадали 12 человек, изъята боевая часть российской ракетыФотоВидео

08:30

Церковный праздник 22 марта: что запрещено делать на День сорока святых

08:15

Изменения в мобилизации: что нового придумали в Раде

08:10

Путин ищет деньги для другамнение

08:00

Мобилизовать 500 тысяч в ВСУ человек нет необходимости - Шмыгаль

07:08

В небе над Киевом и областью сбили около 30 ракет: новые подробности ракетного удара

06:58

"Мы понимаем роль Америки": Джонсон пообещал не медлить с помощью Украине

Реклама
06:10

Что случилось с Макроном и Франциеймнение

05:50

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 6 секунд найти сову

05:14

Как избавиться от мха и лишайников на деревьях: средства, которые быстро их уничтожат

05:10

Как не опозориться с покупкой: в чем разница между виски, скотчем и бурбономВидео

04:52

РФ запустила по Украине десятки ракет: в регионах звучат взрывы

04:28

"Черти против сатаны": Сотник рассказал, как оппозиция РФ сыграла на руку ПутинуВидео

03:30

У ВСУ появились новые FPV: российская РЭБ их "не видит"

03:00

В ванне без Пугачевой: Максим Галкин показал, как отрывался на отдыхе

02:30

Гленн Клоуз получила перелом и синяки в день своего 77-летия - фото без макияжа

02:05

Как понять, что пора сажать картошку - лучшее время и глубина для богатого урожая

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять