Сын Майкла Джексона вступил в войну со своей бабушкой

Дети Майкла Джексона разбираются с судами, в связи с наследством своего звездного отца.

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Сын Майкла Джексона судится с бабушкой / Коллаж Главред, фото Pixabay, Instagram/bigijacksonfans

Сын великого певца и артиста Майкла Джексона Бланкет "Биджи" Джексон подал юридические документы, пытаясь запретить собственной бабушке Кэтрин использовать средства из наследства для длительной судебной тяжбы с наследственными исполнителями.

22-летний Биги Джексон подал документы в суд в начале этой недели, сообщает The Daily mail. Это последняя глава в судебной тяжбе за имущество Джексона, спустя почти 15 лет после его смерти 25 июня 2009 года.

Согласно юридическим документам, Бланкет и его бабушка были на одной стороне, заявляя о своем несогласии с потенциальной продажей каталогов Майкла Джексона. Но Бланкет не участвовал в последующей апелляции Кэтрин на окончательное решение суда, позволяющее исполнителям приступить к изучению дальнейших вариантов продажи.

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Кто такой Майкл Джексон Майкл Джексон - американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель. По данным Википедии, он один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т. д.) составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

Адвокаты Бланкета заявили суду, что он считает, что апелляция не будет успешной, и не хочет оплачивать дорогостоящие юридические счета.

Напомним, ранее бывший охранник легендарного артиста Майкла Джексона Мэтт Фидесс рассказал о своем многолетнем опыте работы со звездой и немного приоткрыл завесу тайны, связанную с носом артиста.

Ранее в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.

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