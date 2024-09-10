Зажгла: Бейонсе устроила бесплатное шоу на свадьбе своего помощника

Певица Бейонсе устроила спонтанное танцевальное шоу на свадьбе у своего помощника.

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Бейонсе и ее муж затаились из-за сексуального скандала / Коллаж Главред, фото Instagram/beyonce

Обычно вы заплатили бы целое состояние за билеты на Бейонсе, но гости на свадьбе в Массачусетсе получили бесплатное шоу, когда она вышла на танцпол в субботу вечером.

видео дня

Суперзвезда R&B присутствовала с мужем Jay Z и дочерью Blue-Ivy Картер на свадьбе ее бывшей личной помощницы Саманты Гринберг в Нантакете в эти выходные, пишет The Daily Mail.

После того, как ее хит Love On Top зазвучал через динамики, она распустила волосы и пустилась в пляс.

инфографика Бейонсе / Инфографика Главред

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Видеозапись запечатлела 43-летнюю Бейонсе, воспроизводящую свои хореографические движения из сопровождающего трек видео, танцуя с невестой и несколькими другими гостями. Свадебная церемония состоялась всего через несколько дней после того, как незаменимая певица отпраздновала свой 43-й день рождения.

Кто такая Бейонсе Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child. В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на её счету 28 статуэток.

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Отметим, ранее она выложила ряд фотографий, где показала свой новый имидж и даже сфотографировалась вместе со своим мужем, рэппером Джей Зи.

Ранее также Бейонсе на своей странице в Instagram, рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.

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