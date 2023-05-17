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"Подметала волосы в парикмахерской": Бейонсе рассказала с чего начинала свою карьеру и показала фото

Алена Кюпели
17 мая 2023, 15:09 обновлено 17 мая, 15:28
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Мировая знаменитость Бейонсе поделилась секретными планами, которые пока не раскрыла.
Бейонсе поделилась планами
Бейонсе поделилась планами / Коллаж: Главред, Фото Instagram/beyonce

Американская певица и звезда номер один Бейонсе, которая недавно объявила о возобновлении концертного тура по миру, сделала неожиданное признание.

На своей странице в Instagram, певица рассказала, с чего начиналась ее карьера.

По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.

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"Кто из вас знал, что моей первой работой было подметание волос в салоне моей мамы? Группа Destiny`s Child начала с выступлений для клиентов, пока они делали прическу. В ее салоне я познакомилась со столькими предприимчивыми женщинами. Я своими глазами увидела, как то, как мы заботимся о волосах, может напрямую влиять на их души. Я видела, как они "выздоравливают" и помогала многим женщинам. Узнав так много в своем "путешествии по прическам", я всегда мечтала продолжить ее наследие. Я не могу дождаться, когда вы увидите то, что я создала", - заинтриговала певица.

На фото - маленькая Бейонсе в парикмахерской:

Очевидно, что на пути - новый проект. Что это может быть - пока неясно. Но очевидно, что это будет что-то глобальное и интересное, как и все, что создает Бейонсе.

Напомним, ранее Бейонсе дала свой первый полноценный концерт более чем за четыре года на роскошном курорте в Дубае для аудитории приглашенных влиятельных лиц и журналистов.

Ранее также британский пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование, в котором изучал пропорции лица популярных женщин-знаменитостей. Так, в пятерку самых красивых женщин Де Сильва определил Зендею (ее лицо соответствует золотому сечению на 94.37%), Беллу Хадид (94.35%), Бейонсе (92.44%) и Ариану Гранде (91.81%).

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