Славу Каминскую осудили фанаты за фото с Ани Лорак

Слава Каминская разозлила фанатов рассуждениями об Ани Лорак / instagram.com/babaslavka

Певица Слава Каминская опубликовала фотографию с певицей Ани Лорак, которую ранее осудили украинские артисты за концертный тур по Украине.

Лорак упрекают в "запроданстве" - она живет в России, там строит карьеру и активно выступает. Многие считают ее предательницей, ведь она зарабатывает деньги для страны-агрессора.

В защиту Ани Лорак решила выступить Слава Каминская. Артистка выложила совместное фото с опальной певицей и высказала свое мнение по этому поводу.

"Вы можете #говоричиохочешь, как бы, что не происходило, есть голос СТРАНЫ в НАШЕЙ СТРАНЕ и мы не ценим то, что имеем ! Все временно, политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак артистка! И видимо вакуум информационный - это про нас! Я, кстати, пою лучше, чем дерусь #голосестьнеумноних", - подписала снимок певица.

Однако отклика в сердцах фанатов ее слова не нашли.

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Слава Каминская выступила на защиту Ани Лорак / instagram.com/babaslavka

Многие из поклонников осудили Каминскую за подобные рассуждения, а некоторые и вовсе отписались от ее Instagram-аккаунта:

"Ну как бы не в нашей стране она голос, это точно )))))))"

"О, началось - какая разница, мы, артисты, голуби мира. Наша страна - это не временно, и война не временно. Должна быть принципиальная позиция".

"Разочаровалась… Отписываюсь…"

"А есть совесть и честь! Хорошо говорить, когда война тебя не коснулась!!!"

"Весьма сомнительная компания".

"Фотка с Лорак - это зашквар :( "

"Лучше бы ты ничего о ней не писала, а просто сфоткалась… теряешь почитателей таланта".

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