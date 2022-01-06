Славу Каминскую осудили фанаты за фото с Ани Лорак

Певица выразила поддержку артистке, которая оказалась в немилости.
Певица Слава Каминская опубликовала фотографию с певицей Ани Лорак, которую ранее осудили украинские артисты за концертный тур по Украине.
Лорак упрекают в "запроданстве" - она живет в России, там строит карьеру и активно выступает. Многие считают ее предательницей, ведь она зарабатывает деньги для страны-агрессора.
В защиту Ани Лорак решила выступить Слава Каминская. Артистка выложила совместное фото с опальной певицей и высказала свое мнение по этому поводу.
"Вы можете #говоричиохочешь, как бы, что не происходило, есть голос СТРАНЫ в НАШЕЙ СТРАНЕ и мы не ценим то, что имеем ! Все временно, политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак артистка! И видимо вакуум информационный - это про нас! Я, кстати, пою лучше, чем дерусь #голосестьнеумноних", - подписала снимок певица.
Однако отклика в сердцах фанатов ее слова не нашли.
Многие из поклонников осудили Каминскую за подобные рассуждения, а некоторые и вовсе отписались от ее Instagram-аккаунта:
"Ну как бы не в нашей стране она голос, это точно )))))))"
"О, началось - какая разница, мы, артисты, голуби мира. Наша страна - это не временно, и война не временно. Должна быть принципиальная позиция".
"Разочаровалась… Отписываюсь…"
"А есть совесть и честь! Хорошо говорить, когда война тебя не коснулась!!!"
"Весьма сомнительная компания".
"Фотка с Лорак - это зашквар :( "
"Лучше бы ты ничего о ней не писала, а просто сфоткалась… теряешь почитателей таланта".
Читайте такжеСлава Каминская похвасталась идеальными ногами и осиной талией в купальнике
Ранее Сергей Бабкин показал, как искупался в снегу голышом.
Другие интересные новости:
- Звездная украинская спортсменка случайно показала свое эротическое фото в Instagram
- Злата Огневич рассказала страшную историю, которая случилась с ней на Новый год
- "Черная пантера" Наоми Кэмпбелл встала на голову, раздвинув стройные ноги
- Жених Анны Тринчер попал в больницу - понадобилось хирургическое вмешательство
- Жена Романа Сасанчина показала фигуру всего через неделю после родов