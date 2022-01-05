Голый Сергей Бабкин искупался в снегу

Сергей Бабкин тренирует свое тело йогой, медитациями и закаливанием / instagram.com/babkin_official

Украинский музыкант Сергей Бабкин практикует закаливание - ныряет в прорубь, растирается снегом и пр.

Артист тренирует выдержку при помощи йоги и медитаций, и, кажется, получает настоящее удовольствие, испытывая свое тело на прочность в экстремальных условиях.

На своей странице в Instagram Бабкин показал, как голышом ныряет в снег. Сидя в сугробе он растирался снегом, крича от удовольствия.

Последовать его примеру музыкант призвал всех своих поклонников. Кадры в снегу он подписал: "Если не попробуешь, потом будешь жалеть всю жизнь".

Правда, практиковать подобные развлечения без предварительной подготовки не следует. Лучше начинать с малого, к примеру, контрастного душа и растираний холодной водой в домашних условиях.

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Сергей Бабкин искупался в снегу / instagram.com/babkin_official

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