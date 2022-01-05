Голый Сергей Бабкин искупался в снегу

Зимние развлечения артиста не ограничиваются игрой в снежки и санками.
Украинский музыкант Сергей Бабкин практикует закаливание - ныряет в прорубь, растирается снегом и пр.
Артист тренирует выдержку при помощи йоги и медитаций, и, кажется, получает настоящее удовольствие, испытывая свое тело на прочность в экстремальных условиях.
На своей странице в Instagram Бабкин показал, как голышом ныряет в снег. Сидя в сугробе он растирался снегом, крича от удовольствия.
Последовать его примеру музыкант призвал всех своих поклонников. Кадры в снегу он подписал: "Если не попробуешь, потом будешь жалеть всю жизнь".
Правда, практиковать подобные развлечения без предварительной подготовки не следует. Лучше начинать с малого, к примеру, контрастного душа и растираний холодной водой в домашних условиях.
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Ранее Анна Тринчер в экстремальной фотосессии снялась в одном купальнике на лютом морозе.
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