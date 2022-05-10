Сколько вложили в Лободу: стало известно об инвестициях Крапивиной в певицу

Лобода и Крапивина долгое время состояли в рабочих отношениях / Starhit.ru

Продюсер украинской певицы Светланы Лободы, которая в последнее время брала за выступление в россии 100-150 тысяч долларов, Нателла Крапивина, вкладывала в певицу личные 2-3 миллиона долларов в год.

Об этом украинским СМИ рассказал концертный директор певицы Евгений Морозов.

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По словам Морозова, она вкладывала в Лободу примерно 2-3 миллиона долларов в год.

"Для Крапивиной это были копейки. Света бы не нашла ей замену, в России точно. Российским олигархам Лобода никогда не была интересна. А Нателле знакомство с певицей принесло популярность. Ну кто ее знал лет 15 назад? Когда она дружила с Арбениной. К слову, Диана и познакомила Крапивину с Лободой. Несколько лет назад они даже ужинали вместе в ресторане. Что здесь такого? Это обычная история для Москвы", - цитирует его Starhit.ru.

Морозов отметил, что исполнительнице без Крапивиной приходится несладко, ведь она сильно зависела от нее.

"Лободе пытались долгое время найти нового продюсера. От ее лица давно вели переговоры, потому что с Нателлой рабочие отношения и вливание в Свету денег закончилось. Нателла ведь очень богатая, она была кошельком для Лободы, а Свете была нужна богатая нянька. Тем более, у нее двое детей, настало очень тяжелое время для нее", — добавил он.

Напомним, ранее Светлана Лобода, которую ранее общественность осудила за замалчивание виновников войны в Украине, снова стала участницей громкого скандала. На своей странице в Instagram она анонсировала свое выступление на благотворительном концерте в Латвии 26 марта.

Однако, организаторы концерта решили не включать выступление певицы в программу мероприятия, учитывая ее многолетнюю деятельность в России и для России, в то время когда Кремль осуществлял оккупацию украинского Крыма и Донбасса, совершал убийства украинских военных и гражданского населения на востоке Украины.