Лобода и Данилко брали наличными: российский продюсер рассказал об "астрономических" гонорарах украинцев в РФ

Светлана Лобода частая гостья российских концертов / instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода в последнее время брала за одно выступление в России 100–150 тысяч евро и эти деньги ей еще как платили.

Об этом рассказал организатор выступлений звезд шоу-бизнеса в России Кирилл Чибисов. По его словам, в хорошее время у Лободы в России было до 20 выступлений в месяц, пишет News.ru.

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"Гонорары артисты, как правило, запрашивали наличными. При этом у российских налоговых органов не возникало особых вопросов на этот счёт. Артистов пригревали, относились к ним как к любимым дурашкам, закрывая глаза на любые чудачества. А как вели себя некоторые знаменитости, я за более чем 15 лет своей работы в шоу-бизнесе насмотрелся", - иронизирует продюсер "не-дурашка".

Продюсер также называет украинских артистов "проститутками". "Многие артисты не патриоты, а проститутки. Как бы они ни пыжились, доказывая обратное. Идут за тем, кто больше заплатит либо в надежде на будущие преференции", - добавляет Чибисов.

Продюсер, в духе российской пропаганды и тотального вранья рассказывает, что украинские власти якобы заставляли украинских артистов записывать антироссийские видео, и тогда им разрешали не платить налоги. "Артисты свои сотни тысяч долларов и евро за концерты, как я уже сказал, запрашивали и получали, как правило, вчерную. Как им спасти капитал? А очень просто, говорят им "советчики" из неласковых украинских структур: записываешь в соцсетях антироссийские видео, и мы тебя не трогаем. Они и записывают. То есть артистов прихватили за самый больной орган — кошелек", - бредит Чибисов.

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Он также рассказал про Софию Ротару. "Она за относительно небольшие деньги приезжала на сборные солянки, пела по две-три песни. Без балета, без группы. Она уже пенсионерка, как и Пугачёва, её тоже нет в шоу-бизнесе в широком понимании. Опустила гонорар до 25 тысяч евро за пару песен. Для шоубиза это почти копейки", - говорит он.

Что касается Андрея Данилко, то тут продюсер Чибисов особенно краноречив. "Андрей Данилко все эти годы регулярно ездил на закрытые корпоративы в Россию. Запретный плод, как известно, сладок. Сердючка своего рода запретный плод. Чиновники и олигархи хвалились перед друзьями: мы смогли договориться, сама Сердючка приехала. Гости в восхищении: мол, ты даёшь. На самом деле Сердючку пригласить несложно, были бы деньги. В Украине Данилко платили, как правило, 15–20 тысяч долларов за выступление. В "плохой России" его гонорары нередко составляли 100–120 тысяч евро. Летал вместе со своим коллективом (тогда у него было 24 человека) до Минска, а оттуда на поезде в Москву. Говорил, так удобнее", - рассказывает "правдоруб"-продюсер.

"Посмотрев загранпаспорт Данилко, можно изучить, где русские олигархи пережидали пандемийное время: Италия, Дубай. Летали туда на частных самолётах, устраивали тусы для ближнего круга, звали Сердючку. Если бы не было шальных денег в России, не было бы и шоубиза в таком порой уродливом варианте. Я бы сейчас не артистов клеймил "предателями", а тех, кто платил им эти шальные миллионы", - добавляет он.