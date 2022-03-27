Опять влипла: Лободе запретили участвовать в благотворительном концерте в поддержку Украины

Лободе запретили участвовать в благотворительном концерте в поддержку Украины / facebook.com/chervakova

Певица украинского происхождения Светлана Лобода, которую ранее общественность осудила за замалчивание виновников войны в Украине, снова стала участницей громкого скандала.

На своей странице в Instagram она анонсировала свое выступление на благотворительном концерте в Латвии 26 марта.

"Завтра в Риге в Межпарке в 14:00 я выступлю на благотворительном концерте в поддержку Украины. Совместно с Children’s Hospital Foundation, Президентом Латвии и первой Леди страны мы соберём средства для гуманитарной помощи всем, кто временно оставил свои дома в Украине и вынужденно переехал в Латвию. Я приглашаю всех прийти и проявить свою солидарность, стойкому и сильному духом и верой украинскому народу!" - гласило сообщение.

Позже Лобода написала, что выступление отменяется из-за погодных условий.

Погода в тот день и вправду была ветреной, однако концерт все же состоялся в закрытом павильоне. Правда, без участия Лободы.

Ранее артистке отказали в выступлении - ее упрекнули в концертной деятельности на территории страны-оккупанта, а также подозревают в попытках "пропиариться" на войне, которой охвачена ее Родина.

Соответствующее заявление сделало Посольство Украины в Латвии: "Посольство Украины сообщает, что благотворительный концерт в поддержку украинского народа состоялся, как и планировалось, в Риге, в Межапарке, но без участия Светланы Лободы.

Организаторы концерта решили не включать выступление певицы в программу мероприятия, учитывая ее многолетнюю деятельность в России и для России, в то время когда Кремль осуществлял оккупацию украинского Крыма и Донбасса, совершал убийства украинских военных и гражданского населения на востоке Украины.

Посольство Украины приветствует любую благотворительную деятельность любого человека, но когда это не шоу, а действительно благотворительный вклад в борьбу Украины с кровавым путинским режимом".

Лободе запретили участвовать в благотворительном концерте в поддержку Украины / facebook.com/UKRinLatvia

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