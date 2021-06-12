"Скажені хрестини 1 і 2": Юрий Горбунов заинтриговал кадром со съемок нового фильма

Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy/

Автор трилогии Скажене весілля, герой и продюсер сериала Великі вуйки та останній Москаль Юрий Горбунов показал начала съемок новой картины, название которой пока что оставил в секрете.

Юоий Горбунов после того, как стало известно, что Скажене весілля получило спин-офф сериал, начал съемки нового фильма и показал торжественное разбитие тарелки в Instagram.

"Съемочный сезон стартовал !! Вы будете приятно удивлены новым фильмом !! С Богом !!", - написал Горбунов.Читайте также1+1 media и Film.ua снимают сериал Скажені сусіди по известному фильму

Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy/

Отдельно он показал ролик, на котором разбили традиционную тарелку так, чтобы не показать актеров и съемочную команду целиком.

"Ждем", "С богом", "Та вже і скажене весілля 3 вийшло а досі немає "Скажені хрестини" 1 і 2 і дальше", "Фото відмінне і Патріотичне)", "Гарних зйомок", "Що за кіно?", "Що це буде, щось цікаве напевно?", - пишут в комментариях.

Напомним, новый сериал Скажені сусіди станет первым оригинальным сериалом платформы 1+1 vdeos.

По-прежнему в киновселенной Скажених сусідів зрителей ждут уже знакомые персонажи и новые герои франшизы. История Василия Середюка и его семьи будет посвящена обычной повседневной жизни.

Все сериалы и фильмы 1+1 можно будет сейчас посмотреть на платформе 1+1 video.