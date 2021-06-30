Скарлетт Йоханссон трогательно попрощалась с образом Черной вдовы

Скарлетт Йоханссон больше не Черная Вдова из Marvel/ Getty Images

Скарлетт Йоханссон исполняет роль агентки ЩИТа Наташи Романофф с 2010 года и фильма Железны Человек. Вслед за Крисом Эвансом и Робертом Дауни-младшим она покидает вселенную Marvel вместе со своим последним фильмом Черная вдова.

Артистка призналась, что для нее это прощание "горько-сладое". В интервью на канале Good Morning America она отметила, что будет скучать за своей семьей Marvel.

"Я провела потрясающее десятилетие, работая со своей семьей Мarvel, и я буду скучать по тому, что у меня не будет возможности видеть их каждые 18 месяцев или два года. Это именно те моменты, которых я всегда ждала с нетерпением. Я горжусь этим фильмом и считаю, что всегда лучше уйти на высокой ноте", - сказала она.Читайте такжеЧерная Вдова станет началом истории новой героини в команде Мстителей

Актриса пообещала, что ее последний фильм по вселенной Мarvel будет самым необычным.

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"Я всегда говорю людям, что они действительно не хотят знать подробностей. Сейчас людей уже ничем не удивишь. Поэтому нужно просто набраться терпения и посмотреть сразу весь фильм, насладиться потрясающим путешествием", - говорит Йоханссон.

Кстати, ее муж привык не знать, что твориться на съемочной площадке жены, и намерен получать удовольствие от фильма.

Напомним, что премьера фильма Черная вдова в Украине запланирована на 8 июля 2021 года.