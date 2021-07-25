Скандальный репер провел в Украине концерт без соблюдения любых коронавирусных предосторожностей

Макс Корж / instagram.com/maxkorzhmus

В Украине окончательно прекратили обращать внимание на то, что люди ежедневно умирают от коронавируса. На стадионе Черноморец, где общее количество мест по официальным данным - 34164, прошел концерт с не менее чем 45 тысячами зрителей.

Как сообщает телеграм-канал Украина Сейчас, на концерте было зафиксировано около 45 тысяч человек - и карантинные предосторожности не соблюдались.

"Суббота. 45000 человек на концерте Макса Коржа. Маски, дистанция и прочие формальности остались где-то далеко в анналах истории. Где-то тихонько потирает руки штамм "Дельта"…", - говорится в описании к видео с концерта.

Судя по обнародованным в сети кадрам, толпы людей начали сходиться еще перед началом мероприятия. Поэтому автомобилистам было трудно проехать на подступах к "Черноморцу".

Репортеры 7 канала (Одесса) сообщили, что фаны Коржа собрались в короновирусные толпы и прошлись по всему городу к стадиону, что способствовало пробкам и блокированию транспорта.

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"Поклонники творчества Макса Коржа решили поделиться своей любовью со всем городом и пошли на концерт стройной колонной с файерами.Кажется, "Черноморец" не скоро сможет играть на домашнем поле — газон пришел в негодность еще после выступления Монатика, а сегодня выжившие травинки окончательно добьют", - говорится в материале их телеграм-канала.

Пока что организаторы стыдятся называть точное число зрителей на концерте, но к вечеру 24 июля неофициально оно перевалило за 40.

Перед концертом билеты продавались от 600 до 1349 гривен. Самыми дешевыми были места на трибунах, самой дорогой – фан-зона возле сцены. В день выступления артиста цены еще немного выросли.

Отметим, что максимально Черноморец заполнил Океан Ельзы - 50 тысяч в 2014 году. Но это тревожный звоночек для организаторов. Хоть в Украине "зеленая зона", заполненность залов и стадионов должна быть 2/3, а не более 100%.

Кроме того, "зеленая зона" предвидит ношение масок в общественных местах - это где есть много людей на улице, транспорт заполняется сидячими пассажирами, заведения работают круглосуточно, но все кинотеатры и концерты наполняются до 2/3, а не на 100%.

Пока что нет официальной реакции от правительства или организаторов концерта.