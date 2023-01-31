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Скандальный Джигурда показал редкое фото единственной дочери

31 января 2023, 12:17
13-летняя Эва-Влада занимает особое место в сердце многодетного Джигурды.
Никита Джигурда
Никита Джигурда показал, как сейчас выглядит его единственная дочь Эва-Влада / instagram.com/instadzhigurda

Эпатажный актер и музыкант Никита Джигурда, известный своей тягой к неадекватным публичным выходкам и неоднозначным высказываниям - отец пятерых детей.

Недавно его единственной дочери (и самому младшему ребенку), девочке по имени Эва-Влада-Крист, исполнилось 13 лет. В честь этого скандальный артист на своей странице в Instagram опубликовал свежие фотографии подростка, что для него большая редкость - большую часть производимого им контента занимают самолюбование, странные высказывания с претензией на глубокомысленность и вакханалия с балериной Анастасией Волочковой.

Далеко ли яблочко Эвы-Влады укатилось от ее родителя, пока не известно - подробностей о девочке крайне мало, несмотря на то что все интимные подробности жизни Джигурды-старшего всегда на виду.

Тем не менее внешность юной девушки оценить возможно - к счастью она растет похожей на свою мать, фигуристку и олимпийскую чемпионку Марину Анисину.

Эва-Влада большую часть времени живет с мамой во Франции, пока Никита Джигурда во всю развлекается в рф. Это оставляет надежду, что губительное влияние неадекватного отца не так сильно испортит психику подрастающей девочки.

Никита Джигурда с дочерью Эвой-Владой
Никита Джигурда с дочерью Эвой-Владой / instagram.com/instadzhigurda

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.

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