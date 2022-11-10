"Любить по-русски": киевлянин Никита Джигурда получил гражданство РФ

Никита Джигурда стал гражданином РФ / instagram.com/instadzhigurda

Актер и музыкант украинского происхождения Никита Джигурда официально сменил украинское гражданство на российское. Ранее он отказывался от этого, так как дорожил связью со своими родственниками, которые остались у него в Украине.

Однако, с началом полномасштабной войны, скандальный артист встал на сторону страны-террориста, одобряет рашистскую агрессию и подпевает самым мерзким пропагандистским лозунгам. Украинских родственников, которые сбежали из страны, спасаясь от российской агрессии, в Польшу, он считает безумцами, которым промыли мозги.

Об этом он заявил в своем интервью российским СМИ. Впрочем, целая череда высказываний Джигурды на протяжении всей его карьеры, как публичной персоны, была опровергнута, поэтому слова артиста многие "делят на два".

В 2017 году Джигурда получил гражданство "ДНР" и заявил, что хочет представлять псевдореспублику на Евровидении. Однако через 5 дней после вручения паспорта, документ у артиста отобрали. Якобы за проукраинские высказывания.

Годом ранее он требовал получения гражданства США, причем преподнести документ ему должна была лично Хилари Клинтон (Джигурда ее видел президентом, а не Трампа, которому политик проиграла) в Овальном кабинете.

Ранее легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев жестко отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России.

Катя Осадчая в свою очередь поделилась размышлениями о том, как война меняет украинцев - как точно подметила ведущая, "мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире".

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