"Уже несколько дней не выкисают": Волочкова и Джигурда разделись до трусов, рассмешив Ивлееву

Ивлеева, Джигурда, Волочкова / скриншот

Российская балерина и певица Анастасия Волочкова показала, как принимает в гостях своего одиозного друга Никиту Джигурду и Анастасию Ивлееву.

На своей страничке в Instagram она уже несколько дней публикует совместные фото, на которых они отдыхают у балерины дома. К ним присоединилась и блогер Анастасия Ивлеева.

"Никита загадал желание между двумя Анастасиями", - написала в подписи к фото балерина.

Волочкова, Ивлеева, Джигурда / скриншот

Подписчики Волочковой не могли не заметить, что тройка была явно в нетрезвом состоянии.

"Боже, какие ж уже сутки они бухают?", "В запое, уже несколько дней не выкисают", "А Джигурда что уже у вас живёт? Почти неделю тусуетесь", "Анастасия в трусах, Джигурда в трусах, одна Ивлеева одета, ещё мало выпила, наверное", - писали в комментариях под постом балерины.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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