Скандальная Оксана Байрак назвала украинцев дураками-свиньями - режиссерку поставили на место

Оксана Байрак назвала украинцев свиньями / instagram.com/ksanabayrak

Режиссерка украинского происхождения Оксана Байрак даже на восьмом месяце полномасштабной войны в Украине продолжает гнуть линию "голубя мира", "артистов вне политики" и "братских народов".

Время от времени она совершает провокационные заявления, за которыми отлично просматриваются длинные уши российской пропаганды. К примеру в день, когда был взорван Крымский мост, на своей странице в Instagram она разразилась тирадой, в которой принялась оскорблять тех, кто радовался этому событию.

Мать Байрак живет в Крыму, и радость от уничтожения важного объекта на оккупированной территории она по какой-то причине приняла на свой счет.

"Утро было особенно ранним. Конечно, я набрала мамулю. Услышав мой взволнованный голос, моя гениальная мама тут же процитировала свою любимую фразу Джона Стюарта Милля: Лучше быть недовольным мудрецом, чем довольным радующимся дураком. Лучше быть недовольным Сократом, чем довольной свиньёй. Потому что, если дурак или свинья знают только свою сторону предмета, то мудрецу ведомы все его стороны. И поэтому лучше ошибаться вместе с Сократом, чем быть "правым" вместе со всеми этими дураками - свиньями", - пишет Байрак.

В комментариях режиссерки намекнули, что с каждый таким высказыванием она из талантливого артиста превращается в недоразумение:

"Я так розумію, що міст жаль, а людей, дітей яких з того світу не повернути, ні!"

"Ні цитування Міля, ні згадка про Сократа в даному контексті зовсім не відокремлює вас від однокліткових, про яких так багато пишете. Просто жаль, як швидко зірки згорають і перетворюються в попіл. Навіть не смішно".

Ранее актриса-путинистка Яна Поплавская на волне практически извращенному поклонению рашизму сделала громкое заявление - она собралась на фронт, но есть один нюанс.

В то же время киевлянка-предательница Наташа Королева оправдалась за мужа-рашиста Тарзана, и объяснила, почему он, как офицер, первым не пошел на фронт.

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