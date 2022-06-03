"Какое мурло": в Сети разгорелся скандал из-за режиссера Байрак, которая поддержала войну в Украине

Оксана Байрак / скриншот, pixabay

Известная режиссер Оксане Байрак оскандалилась своей пророссийской позицией. Байрак заявила, что россияне и украинцы братские народы. Более того, по ее мнению, наша страна сама виновата в войне со страной-террористкой.

О таких бессмысленных взглядах Байрак рассказала актриса Наталка Денисенко в интервью Алине Доротюк.

Звезда сериала Крепостная Денисенко решила написать Байрак в личные сообщения, но актрису заблокировали.

"Оксана Байрак меня заблокировала сразу, когда я ей написала еще в начале войны: "Что вы говорите?" Она заявляет, что Украина виновата в этой войне. И "мы должны быть с братским народом вместе" и так далее. Этим уже должны заниматься СБУ. Если человек заявляет, что Украина должна быть оккупирована Россией, то за это должна быть уголовная ответственность, потому что это предательство государства. Я не знаю, как это назвать по-другому. И ничего не изменилось. Это пуленепробиваемые люди. Однако уже понемногу в России "раскрываются карты" и многие начинают что-то понимать, – поделилась кинозвезда.

Наталка Денисенко считает, что Оксане Байрак нечего делать в Украине с такой позицией.

После откровенного интервью Денисенко в Сети разгорелся скандал. Пользователи уже выразили надежду, что режиссер не в Украине:

"Какой ужас. Надеюсь, что это создание уже за поребриком!", "Рашская ж*полизка, ее прямые эфиры – сплошная пропаганда", "Мурло", - пишут в Сети.

Что заявляла Оксана Байрак

В 2013-2014 годах 58-летняя режиссер негативно говорила о Евромайдане.

После аннексии Крыма эмигрировала в страну-агрессора и стала там работать и жить.

Стоит напомнить, что ранее Оксана Байрак решила поддержать актрису Снежану Егорову которая оскандалилась из-за Владимира Путина.

Многие пользователи Сети выразили свое возмущение из-за постов Егоровой, в которых она выразила поддержку российскому президенту, но Оксана Байрак назвала ее "здравомыслящим человеком".

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