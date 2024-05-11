Скандал на Евровидение: одного из пророссийских участников хотят дисквалифицировать

Йост Кляйн славится своей поддержкой российского террористического режима.

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Участника Евровидения могут дисквалифицировать / Коллаж Главред, фото Еurovision.tv

Европейский вещательный союз (EBU) якобы расследует инцидент с участием представителя Нидерландов Йоста Кляйна на международном конкурсе Евровидения 2024.

Как пишет ТСН, недавно стало известно, что его отстранили от второй генеральной репетиции и даже могут дисквалифицировать.

По информации вещателя, виной тому стал якобы "непонятный инцидент" с участием Йоста Кляйна. EBU ведет в настоящее время расследование, после которого будет решена дальнейшая судьба Нидерландов в "Евровидении-2024".

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Какой "непонятный инцидент" произошел – пока не известно. Впрочем, слухов распространилось немало. Говорят, что Йост Кляйн на параде флагов ударил одного из операторов после того, как тот спровоцировал его вопросом об умерших родителях.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

По еще одной версии участник Нидерландов якобы имел конфликт с представительницей Израиля, который между ними возник из-за разных политических взглядов.

Издание также отмечает, что Йост Кляйн скандальный участник "Евровидения". Он славится своей приверженностью России и сотрудничеством с россиянами. После начала войны в Украине артист написал песню о любви к РФ. Он также приезжал с концертами в российские города.

Евровидение 2024 - что стоит знать

Отметим, итальянская певица зажгла главную сцену второго полуфинала Евровидение 2024. Анжелина Манго, которая исполнила песню "La Noia", заработала аплодисменты буквально с первых аккордов своей песни с латиноамериканскими мотивами.

А также после того как Alyona Alyona и Jerry Heil довели до слез мощным выступлением в первом полуфинале, их шансы на победу увеличились. Именно поэтому артистки "прыгнули" с четвертой строчки на третью.

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